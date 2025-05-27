好去處：LEGO NINJAGO 接受「火山的試煉」 化身見習忍者 密室闖關解謎

旋風忍者限量透明卡包共10款，只要完成主題密室體驗或於樂高專門店成功解謎等任務，可隨機獲得1包。此外即日至12月30日期間到3間分店任何一間購買體驗旋風忍者主題密室逃脫入場券2張，即可獲得50元樂高盒組現金券1張，憑現金券可到香港樂高認證專門店兌換。（黃志東攝）

每間旋風忍者主題密室都有印章集處，完成體驗即獲得1張集章卡，可蓋1或2枚印章，集滿5枚印章，圖案便完整呈現，可兌換1包旋風忍者限量透明卡包。（黃志東攝）

為何小朋友在做「體操」？原來解謎方法包括肢體任務，並非站着動腦就可以輕鬆完成。（黃志東攝）

密室內有不同顏色的燈光製造氣氛，小朋友由最初說「好驚」到後來愈玩愈投入，出盡力去解謎。（黃志東攝）

小朋友看到代表不同元素的圖卡，最初以為用處不大，但經過幾次挫敗後，發覺圖卡原來可以幫助她更快完成任務，明白到每項小道具和提示都一定有用處呢！（黃志東攝）

密室內藏有各道謎題，需要考驗小朋友各方面的智慧，包括形狀、聲音、記憶、常識等，大家要有心理準備接受全方位的挑戰。（黃志東攝）

寶劍Get！小小密室，難不到我這個聰明的見習忍者啦！（黃志東攝）

【明報專訊】LEGO迷又有新任務了，以LEGO NINJAGO忍者試煉為主題的密室，等着大家去挑戰！3大全新密室讓小朋友化身見習忍者，要成功闖關解謎，身體和腦袋都要靈活聰敏才能成事。今次我們先帶大家挑戰第一關「火山的試煉」密室，看看有否難倒各位解謎小高手！

繼去年的監獄島主題密室後，「LEGO香港」與「LOST密室逃脫」再度合作推出3間以LEGO NINJAGO忍者試煉為主題的密室，今次更加入多種不同任務，包括想像力與創意、邏輯分析、推理解謎、忍者肢體任務等，挑戰度大大提高！

這3間主題密室分別設於荔枝角、沙田及銅鑼灣店，設計靈感來自最新一季的《旋風忍者龍之崛起》劇集及LEGO NINJAGO盒組：赤地的機械人風暴騎士、混沌龍雷牙及全意龍亞克。玩家會化身成見習忍者，逐關破解謎題，第一關「火山的試煉」密室設於荔枝角D2 Place，密室佈置成活火山與隱秘石洞，各位見習忍者需要憑觀察力與記憶力解謎，再以忍者刀法解開惡人的魔法陣與元素試煉，奪回被搶走的武器；第二關則位於沙田店的「稜鏡の謎」密室，需要透過LEGO武器及LEGO顆粒線索，破解多個神秘謎題及完成忍者體能任務取得寶劍。成功通過兩關後，大家可以等待挑戰6月12日開始的忍者試煉最終關「五禁者的陰謀」密室，於銅鑼灣店接受終極考驗，封印混沌龍，完成任務成為真正的忍者。

今次小model嘗試挑戰第一關「火山的試煉」密室，看看有哪些機關會難倒他們！

■INFO

NINJAGO忍者試煉密室

日期：即日至12月31日（銅鑼灣「五禁者的陰謀」密室6月12日開始）

對象：6歲或以上 費用：$250/人（「五禁者的陰謀」密室$300/人）

預約：losthk.com/booking

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期304舖（「火山的試煉」密室）、新城市廣場一期 Play Park UB06舖（「稜鏡の謎」密室）、銅鑼灣霎東街6號LOST（「五禁者的陰謀」密室）

文：顏燕雯

小模特兒：Claire Leung

[Happy PaMa 教得樂 第555期]