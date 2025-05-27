感講你知：為教師情緒鬆鬆綁

【明報專訊】最近有教師在學校墮樓，引起大眾對教師身心健康的關注。香港教育工作者聯會在2023年的調查發現，九成教師感到工作壓力過大或略大，並在過去一周感到疲乏；近半數人出現多種負面情緒，包括泄氣、焦急、憤怒和無助。而在2019年，有本地媒體訪問多名教師，受訪者均表示工作量龐大，除了教學、備課和改簿外，還需兼顧校園雜務，例如籌辦學生活動、聯絡家長、行政會議等。「有同事返（上午）7點，之後做到（晚上）7點，回家吃完晚飯又是改簿。許多時到周六，老師還要回校，有時是家教會開會，有時是學生賣旗日、活動小組等。」

近年學校面對收生壓力，教師要付出更多時間組交流團、設計多元學習體驗等，同時要追趕各種KPI（關鍵績效指標），包括學生的學業成績、教師的學與教表現、校風及學生支援評估等，壓力可謂沉重無比。

為促進學生的精神健康，教育局於本學年推出《4Rs精神健康約章》，呼籲重視4大要素：休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）及抗逆力（Resilience）。事實上，這些要素對教師同樣重要。簽署《4Rs精神健康約章》的學校，也需要簽署《精神健康職場約章》，承諾建設一個互相尊重、積極聆聽和溝通的工作環境。

提供情緒教育教材 培養自我關懷能力

「JUST FEEL 感講」其中兩名創辦人Matthew和Raymond，曾在小學任教，遇過不少有情緒需要的學生，但因當時學界缺乏情緒教育的培訓，令教師束手無策，兩人因而意識到賦能教師（train the trainer）的重要。創立「JUST FEEL 感講」時，他們以不增加教師工作量為前提，不但為教師提供全面的情緒教育教材，亦透過工作坊和小組培訓，幫助教師培養自我關懷的能力，以提升教師的身心健康。

當教師認識並接納自己的感受時，他們能更有效地關懷學生，避免內耗。我們「夥伴學校」一名教師分享：「JUST FEEL的培訓讓我與自己的內在連結，並意識到在協助學生處理情緒前，必須先處理自己的心情，才能真誠地關顧學生，活出善意溝通。」

共同慶祝成功 擁抱失落時刻

我們亦積極與學校管理層合作，希望有系統地轉化學校的制度和文化，變得更具同理心。「夥伴學校」之一港澳信義會明道小學，在中期和年末檢討會議上推行新嘗試，有別於過去集中討論成效，我們協助學校在會議上加入「慶祝與哀悼」的環節，讓教師察覺自己的正負面感受，並提供平等的分享機會，以促進彼此的理解和支持，共同慶祝成功和擁抱失落的時刻。

明道小學的彭主任憶述其中深刻的分享：「慶祝的地方是看到同學的成長，學會了多欣賞自己和表達感受，班主任覺得溫暖和感動；也有同事講自己哀悼的事，是高年級同學在測考前表示壓力很大，同事作為班主任不知該如何處理。」陳副校長則總結成效：「同事加深了信任，建立團隊歸屬感。大家不止講好成果，也接受做得未完善的事，分享完困難，不需要馬上去想結果，我們給時間同事沉澱，照顧自己，從而有力繼續做事情。」雖然多花了時間，但她表示：「我們重視人，同事的價值才最重要。」

教師在前線識別和支援學生的情緒問題，肩負重任。然而，教師也有情緒。我們呼籲各界更關注教師的身心健康，共建同理心校園文化；也呼籲學校檢視教師的工作量，讓教師有更多空間專注教學和學生培育。

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」副項目經理）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第555期]