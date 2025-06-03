本周FOCUS．採訪手記：坐多一陣

【明報專訊】全職媽媽湊仔十分困身，尤其孩子還未上幼稚園。今期封面故事受訪的兩名新手媽媽，能抽空獨自來訪談真好。訪談地點在一個設稍息服務的機構，孩子們就在另一房間被好好照顧着。完結時，其中一名媽媽剛好與孩子擦身而過，媽媽沒有停下，孩子視線追着媽媽，直至媽媽離開，房門關上，孩子隨即爆哭，導師笑着上前安慰。

沒多久媽媽便回來接孩子了，剛才還有事忙嗎？她說沒有，只想去「坐多一陣」。同樣是全職媽媽的筆者，聽到這句話十分高興，鼓勵她再坐多一陣。我想起有次吃飯剛好孩子在睡，吃完後我安心放空了一下，但被問呆着不收拾在幹什麼，我也是回答只是想「坐多一陣」。

半夜抱着孩子寫稿

全職媽媽的私人時間，多數是零碎的「一陣」，當編輯找我做這次採訪時，我思前想後：我能擠出採訪和寫稿的時間嗎？答應當下我其實鼓起極大勇氣，準確點說是衝動決定，因為想太多、行穩陣路線理應拒絕。果然，計劃總是趕不上變化，安排好的工作時間，變成照顧輪流生病的兩個孩子，最終半夜一邊抱着睡着的孩子才能靜靜寫稿。

感恩有這次機會，否則不會自己一人走入戲院觀賞《虎毒不》，完場後還去了毫不「kids friendly」的極狹窄小店，吃了一碗麻酸辣米線配凍檸茶。

文：鍾家寶

[Happy PaMa 教得樂 第556期]