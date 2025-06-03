增添父能量：爸爸為青春期孩子導航

【明報專訊】父親節是向爸爸致敬的大好節日，亦是爸爸反思父子關係的好時間。根據香港中華基督教青年會過去的調查，有超過70%的青少年表示「希望與爸爸有更多深入交流」，但同時有超過60%的爸爸承認「不知道如何與青春期的孩子溝通」。這組數字道出了現代父子關係的困境。看着那個曾經關係親密的孩子，突然間變成動不動就情緒爆炸、說話帶點諷刺的青少年，許多爸爸都會感到手足無措。青春期就像一場突如其來的暴風雨，筆者希望分享3個貼士，幫助爸爸在這場暴風雨中與子女同行。

1.讓孩子當情緒主人

青春期是孩子成長過程中最具挑戰的一個階段，面對生理與心理的變化，青少年常常感到困惑與不安。生理上，青少年需要面對身體上不同的變化；心理上，雖然負責掌管孩子情緒的杏仁核發育良好，但負責掌管理智的前額葉仍在發育，孩子的情緒有可能十分波動。面對情緒化的青少年孩子，爸爸不用正面衝突，可以表示理解正值青春期的他，除了身心靈的劇烈變化，再加上其他壓力等因素，例如：學業、朋輩等，會讓心情很容易煩躁，爸爸可以鼓勵孩子多察覺自己的情緒變化，或者用言語說出孩子的感受：「我注意到你很難過。」亦可向兒子親身示範如何在察覺情緒後調整心情，教導孩子努力當情緒的主人，而非被情緒所控制。

2.以陪伴行動代替電子遊戲

每次在不同的爸爸課程或講座中，大部分爸爸都會對如何控制青春期孩子使用電子產品表示困惑。當爸爸面對孩子沉迷手機遊戲，成績直線下滑，大部分都會選擇「權威式管教」：「你再玩我就沒收手機！」、「未完成功課絕對不准玩手機遊戲」等話語成了父子間的日常對話。但現實是，青少年需要的不是一個指摘他的人，而是一個理解他的伙伴。筆者建議爸爸可以設立「父子時間」，參與孩子感興趣的事，例如：研究遊戲攻略、運動、冲咖啡等。當爸爸不再把電子遊戲視為敵人，與孩子一起探索世界，孩子會發現現實世界也有值得投入的事物，亦更願意對爸爸敞開心扉。

3.我們都是「不完美爸爸」

早前，筆者見到青春期兒子的筆記中，記錄了我因某事難過，兒子很詳細地以圖文並茂展示事件的由來，過程中的我是如何處理自己的情緒，當時他的心情又是如何等，我除了驚訝兒子的記憶力，亦更明白爸爸的行為舉止都會對孩子產生深遠的影響。在青春期，孩子會觀察爸爸如何處理困難與挑戰，這對他們的價值觀與行為方式有重要的影響。看過筆記後，我更放心向兒子分享當時的心路歷程，讓他明白在他心中的爸爸即使有多堅強，都會有難過失落的時候，這個「不完美爸爸」的形象反而進一步拉近了父子間的距離。爸爸不妨向孩子分享自己青春期有趣的故事、尷尬的時刻，一起在笑聲和輕鬆的氛圍中化解許多青春期特有的敏感與不安。當孩子知道爸爸也做過蠢事，經歷過青春期的高山低谷，孩子會更願意聆聽爸爸的生活智慧。

爸爸的存在本身，就是青春期孩子最好的導航。我們都不必追求完美的管教技巧，只要真誠地陪伴，與孩子一起學習與調整，你獨特的父愛就能成為孩子生命中最珍貴的指南針。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第556期]