讀書時節：閱讀是漫遊的指南

【明報專訊】我喜歡旅行，特別是盛夏的時候，抬頭看見藍天上流動的白雲，會羨慕它們能乘風飛到遠方，看世界不同的角落，於是心裏就有出走的衝動。可天大地大，該往何處走呢？我總在閱讀時找到方向。

大學時代喜歡讀清代才女徐燦的詞，因為她的《拙政園詩餘》，才知道拙政園和蘇州園林，於是到蘇州去了，去了3次，在春天、夏天和冬天，三季景色美得不得了，就遺憾沒看過園林裏的秋。說起一地三訪，還有愛爾蘭。因為愛讀喬伊斯的《都柏林人》和葉慈的詩，所以也到愛爾蘭3次了，走一遍小說中的街道，登上詩歌寫過的海島，感覺也會再到那裏走過第4、第5次。要算距離最遠的，便是古巴。讀過台灣歌手陳綺貞的散文集《不在他方》，讀她寫夏灣拿簡樸而純真的生活，於是就動身前往古巴。閱讀，總像那些天上的白雲，引我到世上不同的地方。

字裏行間 洋溢人文情懷

近來有人贈我的《小鎮漫遊指南》，又是一片盛夏的浮雲。尋常的日子都很忙碌，可幸手上能翻翻這一本讓人放鬆心情的書。像雜誌一樣的排版，《小鎮漫遊指南》每一頁的內容都圖文並茂，色彩斑斕的頁面記載了10多個小鎮的故事。一個章節一個小鎮，在照片、插圖、地圖和文字之間，呈現了四時景物，也介紹當地特產美食。書本來就以「漫遊」為題，想帶讀者走一趟不徐不急的旅程，而我讀的時候也不順着章節，隨意挑一個小鎮開始，從一個小鎮讀到另一個小鎮，不期然就樂在其中。總發饞的我，心裏已記掛書中安徽金寨的吊鍋，火炭上的鐵鍋燉煮了山珍野菜，如果能和摯友在冬夜裏圍爐一嘗，該是人生樂事。不過書中有比食物更吸引的，那便是自然風光，最記得書中北國秘境的章節，寫到鴨綠江畔，一幅跨頁雪地原野照片，還有把地貌寫得極富生命力的文字，讓我一直憧憬帶學生去體驗北方的詩意。《小鎮漫遊指南》雖是本旅遊小書，行文卻簡潔且不失優雅，字裏行間，是文化歷史，滿書洋溢人文情懷。

記得4月時，出席教育局舉辦的世界閱讀日活動，嘉賓正好分享《小鎮漫遊指南》的讀後感，大會也邀請了出版此書的華潤集團分享成書的故事。其實書中所說的10多個小鎮，是華潤集團在一次賑災後，發願幫助內地的小鎮而成的希望小鎮。在大集團的「加持」下，居民就業安居，自然山川和風土人情仍得以保留，所以讀《小鎮漫遊指南》，也在讀可持續發展的示範，也體會了孟子的一句話：「達則兼善天下。」

《小鎮漫遊指南》的風光讓我難忘，也令我想起我們的香港。記得香港有許多特色村落，像是荔枝窩，像是江夏，若有人為這些村落寫一本《小村漫遊指南》，該也能作天上的白雲，從別的地方，把人們引到我們香港這個小地方中漫遊。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第556期]