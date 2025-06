感創航道：孩子患了「大自然缺失症」？

【明報專訊】寧可宅在家上網,也不願到戶外探索?即使出門,耳朵仍塞着耳機?

Richard Louv的著作《失去山林的孩子:拯救「大自然缺失症」兒童》(Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder)為我們敲響警鐘:當孩子失去與自然的連結,他們不僅錯過蒲公英的絮語、溪流的歌唱,更可能陷入「大自然缺失症」的危機——表現出創造力枯竭、注意力渙散、肥胖,甚至憂鬱傾向。

自然體驗是孩子心智發展必需品

這本跨時代著作融合環境心理學、神經科學與教育研究等各領域學者的論點與多年研究證據,認為自然體驗不是課外活動,而是孩子心智發展的必需品。書中指出,在自然中玩耍的孩子,專注力提升效果堪比ADHD藥物;戶外探索能降低50%憂鬱風險,比任何輔導課程更有效;泥巴裏的微生物,其實是提升免疫力的天然疫苗。

然而,現代社會正在有系統地剝奪孩子的「野性權利」。學校用橡膠地墊取代草地,把爬樹列為危險行為;家長用平板電腦當保母,卻抱怨孩子缺乏同理心;都市建造更多補習班,而非可探險的綠地。這種與自然隔絕的成長環境,正在培養出一代「室內兒童」。

用落葉教乘法 讓松鼠當生物教師

作者不止提出批判,更給出具體行動方案。他建議家長每周安排3次「野性時間」,例如夜觀螢火蟲;鼓勵教師把數學課搬到樹下,用落葉教乘法,讓松鼠當生物教師;呼籲城市將停車場變身「冒險遊樂場」,保留雜草叢生的秘密基地。這些改變毋須巨額經費,只需要我們重新思考什麼才是孩子真正需要的成長環境。

這本書引發全球教育的迴響。日本將「森林學校」納入課綱,挪威幼兒園生有大量戶外活動時間,台灣也出現「無牆教室」實驗。正如書中所說:「當孩子撫摸樹皮粗糙的紋路,他們同時也在觸摸生命的真相。」這些親身經歷的自然體驗,才是培養韌性、創造力和同理心的最佳教室。

現在就是行動的時刻。今晚就可以關掉電視,帶手電筒夜探公園;這個周末跟孩子一起舉行「社區植物交友會」;下個月一起參加野外遊蹤。因為治癒現代童年病的處方不在藥房,而在下一陣風吹過的草地,下一滴雨落下的水窪,下一顆等待被發現的松果裏。讓我們一起幫助孩子重新與自然建立連結,找回健康快樂的童年。

教育大同將於7月舉辦公開講座「生命何以牽動我們的心」,深入探討生物多樣性、人與萬物共存的智慧,由北京潘文石生物多樣性研究中心的專家分享第一線的保育經驗。我們將一起思考:如何讓孩子不僅重新連結自然,更培養對所有生命的尊重與關懷?(講座詳情請關注EDiversity官方公告)

文:莫蔚峰(教育大同項目經理)

作者簡介:由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆,分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構,致力蒐羅教育新思維,開拓教育選擇,助大家一起反思,共譜教育的大同世界!

