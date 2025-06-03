客座隨筆：韓國健步足球交流之旅

這次韓國健步足球交流之旅，是我（5號球衣者）曾為體育教師的教職生涯中一段非常珍貴的記憶。它讓我再次看見團隊精神的可貴、友誼的力量與運動的價值。（作者提供）

【明報專訊】在春光爛漫、櫻花盛開的4月，我有幸踏上了一趟意義非凡的旅程——由全港23名中、小、幼及特殊學校的校長們組成的健步足球隊，前往韓國參加國際交流。這並非我們首次出征，繼日本東京、泰國曼谷之後，已是我們的第3站。然而，這趟旅程卻帶給我前所未有的感動與反思，讓我對運動、教育、團隊合作，乃至於生命本身，有了更深一層的體會。

現代生活節奏急促，應付學業或工作，無論是學生還是成年人，都容易陷入久坐、壓力大的生活模式。研究顯示，規律運動能促進血液循環、提升心肺功能，更能釋放安多酚（endorphin）這種天然快樂荷爾蒙，改善情緒、減輕焦慮，甚至增強學習能力。

運動不一定要激烈 不必追求成績

因此，我們作為校長，有責任以身作則，推動健康生活的文化。這次韓國之行不僅是體育交流，更是一個教育理念的實踐。我們希望向學生展示：運動不一定要激烈，不必追求成績，但一定能讓你變得更快樂、更健康、更有自信。

原本因為校務繁忙，我無法第一時間隨團出發，但最終仍決定在比賽前夕，親自趕往韓國與隊友會合，為的是心中那份難以割捨的情誼。當我抵達仁川機場後，顧不得旅途疲憊，隨即趕往比賽場地——位於朴智星足球中心的比賽場，與韓國健步足球隊展開友誼賽。

天氣似乎也為我們的到來添上幾分戲劇感：一開始下着毛毛細雨，接着飄落霜雹，但就在比賽開始前，陽光終於破雲而出，我們得以在盛放的櫻花樹下踢球。當我望着身旁一同奔跑、傳球的校長們與學生們，內心充滿感動——這不只是一場比賽，更是一次生命的交流，是彼此熱情與汗水交織出的美麗時刻。

一度落後 但不氣餒

此次在水原市舉行的友誼賽中，最終以7比7打成平局。比賽入球數字並不是重點，真正讓我動容的，是過程中隊友間的默契配合與無私支持。比賽中，我們一度落後，但沒有人氣餒；反而在總教練的鼓勵下，我們咬緊牙關，調整策略，最終扳平比分。

在比賽後的分享聚會上，我聽着隊友們細訴各自的心路歷程，有人談到如何在日常忙碌中堅持練習，有人分享與家人一起參與健步足球的樂趣，也有人感慨因為這項運動重新找回了活力與夢想。這些故事，如涓涓細流流進我心中，使我更加堅信——健步足球不僅是一項運動，更是一種生活態度。

文：仇恒初（三水同鄉會劉本章學校校長、校長健步足球隊成員）

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[Happy PaMa 教得樂 第556期]