超人DadDad：PISA來了！香港家長學童如何得益？

【明報專訊】每3年舉行1次的「國際學生能力評估計劃」（PISA），由經濟合作與發展組織（OECD）主辦，將於2025年再次舉行。這項涵蓋全球超過80個國家、針對15歲學生的評估，重點不只是排名，更是讓我們反思孩子在21世紀應具備的能力。香港學生在PISA的成績向來優異，但除了分數，我們還關心孩子是否具備解難能力？能否在數碼世界中學習？是否仍保持對知識的熱情？

給香港家長4大啟示

能力比成績更重要：

PISA着重應用知識，如運用數學解決生活問題、理解長文、做出科學推論。這提醒我們，孩子真正的學習成果，是如何獨立思考與靈活運用，而不僅是考試表現。

家長參與影響深遠：

研究指出，家長若常與孩子談學習、一起閱讀，能提升其學習動機與成效。真正的支持，不只是補習與追問成績，而是成為孩子學習旅程的伙伴。

關注心理與社交發展：

PISA亦關注學生情緒、學習動機及自我管理能力。OECD指出，心理健康與良好人際關係有助面對未來挑戰。對香港家長而言，這是溫馨提醒：成績之外，孩子的內在力量也很重要。

數碼素養的新挑戰：

PISA 2025將強調「數碼學習能力」。懂得分辨資訊，有效運用科技是關鍵競爭力。雖然家長未必是科技專家，但可鼓勵孩子善用數碼工具，成為負責任的使用者。

對香港學童的潛在好處

減少應試壓力，鼓勵全人發展：

PISA重視解難與跨學科能力，有助減少「填鴨式教育」的影響，讓學生有更多空間培養興趣與創意。

拓展視野，連結國際：

透過PISA，學生可了解自己在全球同齡人中的表現，並從他國教育制度中得到啟發，如芬蘭重素養、日本重自主學習等。

為教育政策提供依據：

PISA結果有助政府檢討教育方向，學生參與本身就是推動教育改善的重要一環。

從分數走向能力：

PISA不只是測驗，更是反思教育與家庭角色的機會。家長可思考：我們是否讓孩子有發問與探索的空間？是否重視他們的情緒與自信？是否支持他們在數碼世界中正確學習？

只要我們願意放下對分數的執著，與孩子一起走進以能力為本的學習時代，PISA將成為提升家庭教育的珍貴契機。如欲了解更多資訊，可瀏覽官方網站：pisa.hku.hk/zh

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]