仁濟隨筆：幼兒口肌與吞嚥

【明報專訊】在兒童成長過程中，口腔肌肉的正常發展至關重要。小小的嘴巴涉及的肌肉眾多，但缺一不可，它直接關係到兒童的進食和語言發展。口腔肌肉的異常發展可能導致吞嚥困難、咀嚼問題、言語障礙及其他相關問題。這次就讓我們看看兒童口肌的發展和幾個主要進食時運用的口腔肌肉。

學前兒童的口肌發展和吞嚥能力

1. 感覺階段：在嬰兒早期，嬰兒通過含吮行為探索他們的口腔。這個階段對於發展口腔的感覺意識和運動控制至關重要。

2. 口腔反射：嬰兒出生時具有吸吮和尋找反射等原始反射動作，這對於餵養至關重要。兒童口肌發展需要經過多番探索，才能夠發展出更多自我控制的口腔運動。

3. 口腔運動控制：隨着兒童的成長，他們對嘴唇、舌頭和下顎運動的控制變得更加精細。這些發展對於言語表達、咀嚼和吞嚥至關重要。

影響口腔肌肉活動的因素涉及面部和口腔不同部位的複雜互動。以下是一些可能影響口腔肌肉活動的面部或口腔部分：

．唇肌肉強度和靈活度

．舌肌肉協調

．顎的開合和側向運動

．牙齒位置和咬合

．顎（硬顎和軟顎）的協調運動

．頰部肌肉的強度和協調

口腔肌肉活動不協調 致吞嚥問題

兒童口腔肌肉活動協調出現障礙可能導致吞嚥問題，包括以下幾個方面：

1. 吞嚥困難——口腔肌肉無法有效協調：

如果口腔肌肉的協調受損，可能導致吞嚥動作不順暢。這可能表現為食物或液體在口腔中停滯或無法順利通過咽喉。

2. 咀嚼問題——口腔肌肉力量不足：

靈活度不足夠或較弱的口腔肌肉可能導致咀嚼困難，使兒童難以有效地將食物咀嚼成適合吞嚥的大小和質地。

3. 口腔敏感度異常：

口腔內的感覺異常可能導致兒童對於食物口感不適應，這可能影響他們對食物的咀嚼和吞嚥。

4. 食物選擇問題：

口腔肌肉活動異常可能會導致兒童選擇特定口感或質地的食物，這可能導致他們在進食其他類型的食物時，出現吞嚥困難。

治療方法：

1. 言語治療：

言語治療師透過遊戲，讓兒童使用口肌治療玩具，如吹肥皂泡、咬牙棒，訓練面部、口部、唇、下顎及咀嚼肌肉。針對口腔肌肉常見的訓練有：舌頭抵抗練習、唇部閉合練習、吹氣膨脹頰部但不讓其外漏等。

2. 餵養治療：

職業治療師和言語治療師通常會合作解決餵養挑戰。策略可能包括調整食物質地，姿勢技巧和口腔運動練習，以增強吞嚥技能。

文：鄭佳敏（仁濟醫院學前支援服務隊言語治療師）

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[Happy PaMa 教得樂 第557期]