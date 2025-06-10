華德物語：不在德國的日子

【明報專訊】大家好！

華德媽最近去了奧地利維也納，參與華德福教育的學術會議。半年前，當我得知可以在研討會上匯報後，我興高采烈地向家人宣布這個消息，希望他們在我不在德國的日子能夠照顧兩兄妹。沒想到在研討會開始前兩周，爺爺奶奶找到特價郵輪套票，表示他們也將離開德國，無法幫忙接送孩子。沒辦法，華德爸只能發揮他的「小宇宙」，和兩兄妹度過4天4夜。

爸爸擔起照顧孩子責任

雖然兩兄妹因為這次媽媽的工作行程感到不安，甚至有些分離焦慮，但當我離開後的第一個早晨致電給他們，孩子依然甜甜地接起電話。我們的對話是這樣的：

「親愛的小豬們，早晨啊！你們這麼早就起牀了？太棒啦！」

接電話的小豬華德說：「嗯，我聽到電話響起，知道是你打來的，只有我起來了，小豬（德樺）和大豬（華德爸）還在睡懶覺。」

然後華德就把爸爸和妹妹叫醒，他們如常地上學和上班，並沒有因為媽媽不在家而影響生活，而我也能專心地在外地工作。

這次會議的主題是人類智能（human intelligence），大會邀請了不少大學教授授課。然而，多數講座都一面倒地反對在教學中使用人工智能（artificial intelligence）。令我印象最深刻的是一名學者引用了著名電影《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）作為例子。故事發生在二戰後期的德國，一名崇拜納粹的小男孩Jojo，甚至將「希特勒」幻想為他的朋友。但在參加希特勒青年團時，他遭到排擠，甚至誤用手榴彈傷害自己。從最初的盲目崇拜到後來的開始懷疑，Jojo才發現，自己深信不疑的世界其實只是虛妄。

勇於質疑 尋找答案

這名學者點出，成功的教育並非機械化地培養「成功的學生」，作為教師，我們的角色更像是「敲門人」，引導學生在學習過程中，不是盲目接受資訊，而是勇於質疑，自己去尋找答案，這才是教育的根本。

在此次會議中，我和另一名同事獲分配了一節時間，向聽眾介紹我們的研究項目——「復原力與教學」。前20分鐘內，我們向大家匯報了學術研究的理論架構和研究方法，接着在餘下的20分鐘內回答聽眾的提問。在場人士對我們的研究表達了濃厚興趣，並給予了正面的反饋。會議結束後，讓我們一直掛在心頭的大石終於放下。目前，這項計劃進展順利，我們有望在德國、荷蘭、巴西等地取得大學認可與研究批准，希望能在暑假後、新學期開始時正式展開問卷調查和實地訪談。

回顧這趟行程，雖然在學者的分享中，我和聽眾未能總結出許多實用方法來應用人工智能，這讓人有些忐忑，但它確實激發了我們的思考。至於答案，則交由我們自己去尋找——畢竟，人工智能已經深入社會各個領域，而教育界應該如何適應這場變遷呢？

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第557期]