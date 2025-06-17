親子筆陣．媽媽維特：煲卡通片

【明報專訊】這陣子，我常處於頗兩極化的「work hard，play hard」狀態，一邊高度專注地涉獵信仰典籍，修習身心與靈性；另一邊，則是報復式地觀看大量卡通片和狂啃少年魔幻小說。彷彿愈是努力建設「成熟的自己」，我裏面的「內在小孩」也呼聲愈大，愈需要滿足她。

我自小愛看卡通動漫，長大後，也曾透過Animax等頻道認識許多以大人為對象的作品。不過，我留意到這陣子自己追看的卡通，絕大部分都是以小孩為對象，大概就是高小吧。當然，沒有一套卡通片會主動說明它是給哪個年紀看的，那只是我作為資深觀眾的個人印象。

探索善惡 陰暗面點到即止

總之，那些最吸引我「內在小孩」的卡通故事，大約都是給10歲左右的孩子看，正好也是我細仔的年紀。這些卡通大都有冒險、戰鬥、友情、掙扎成長、搞笑等元素，會探索善惡，但故事主軸光明，節奏明快，陰暗面點到即止而從不虐心。這麼想來，它們所展現的，大概就是一個孩子在脫離童年前，可以帶着「充分的安全感」去探索的廣大世界吧。

拜串流平台所賜，現在追看連續劇或卡通非常容易，同類型作品也可以有極大量的選擇。就是這樣，10歲的「我」和10歲的細仔互為影響，齊齊「狂煲卡通片」，發掘了一套又一套的故事。

現在小孩子的娛樂，跟我們小時候很不一樣。由於智能電視機可播放YouTube，阿仔一大習慣是收看YouTube程式推薦的視頻，很多時是打機畫面錄播或懶人包。在我和老公眼中，這些視頻「養分」十分有限，寧可他看有故事內容的影視作品，無論是真人或動漫也好。不過，我們始終管不到太多，他也不是全時間貼身看管的年紀了，只能偶爾提醒阿仔，盡量多樣化地收看不同媒體。

所以，煲卡通片除了滿足我自己，其實也難得地創造了和阿仔一起不斷沉浸於故事世界的機會。曾經何時，睡前媽媽讀書講故事的習慣持續過好多年，但阿仔進入高小之後，就漸漸告別這階段了。這一輪煲卡通片，可說又把我們母子再次拉進親密的故事空間。不同的是，我不再是說故事的主導人，而是和阿仔平起平坐，一起發掘「入坑」卡通，一起為劇情而驚呼的同伴觀眾。

原世界落泊黯然 新世界大放異彩

我們看得最多的是轉生和異世界冒險的故事。這一兩年，無論日韓都有很多以轉生為題材的輕小說和動漫作品，多得可以用「海量」來形容。它們幾乎都衍生自同一套路——主人翁猝逝，獲神明安排投胎至另一世界；不同故事的「異世界」或有差異，但都必然存在魔法、仙靈、勇士、討伐魔獸的冒險者、統籌冒險者的公會、對冒險者和魔物評級的制度，以及經驗值技能值之類的打機設定。而在原世界落泊黯然的主角，不論重生為王子貴族、魔法高手、流浪美食家，甚或微不足道的蜘蛛，都例必在新世界大放異彩並感動人心，成為傳說一般的存在。

誠然，轉生卡通的大行其道，很大程度上反映了人們在現世感受挫敗，而普遍植入故事的冒險遊戲設定，也是讓打機一代較易投入的故事模式。但和阿仔一起，我會拋開這些分析，純然當個觀眾，觀故事，也觀阿仔。每當故事令他肉緊的時候，阿仔都會由廳跑入房再跑出廳，讓我回想起自己細個看卡通時，也常常會興奮得彈到媽媽牀上，然後立刻趕回電視機前繼續看……試過有卡通大灑鹽花，我也沒迴避，告訴阿仔偶有一點鹽花也無妨，只是那故事本身太不濟，靠賣色情留住觀眾。

我想，這些卡通的一大作用，就是為孩子走向更廣大的世界而準備吧。這個階段，會成為我們共同的美好回憶。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第558期]