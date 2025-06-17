【明報專訊】我必須自首。

我曾經不止一次大聲向2歲兒子吼叫，也曾經出手打過他。是不是有點諷刺？一個相信善養並宣揚「讓打罵止於上一代」的新手媽媽原來說一套，做一套。

我對於那個可怕的自己深感厭惡，再加上自己花了那麼多時間學習善養，結果還是走不出那舊有的套路，我打從心底裏鄙視自己。我當然知道不應該吼、打，然而在那個當下，我總感覺到有一股熱力直衝上腦袋，把理智線全燒斷，讓我完全控制不了自己。清醒的部分猶如被困在一個玻璃箱中，努力喚醒自己，卻只能眼睜睜看着自己着了魔似的大吼或舉起手拍打下去。而就在開口或出手過後的一剎，清醒的部分馬上被釋放，我瞬間醒過來，看着一臉惶恐的孩子，只能緊緊抱着他，流着淚向他道歉。

我無法再這樣下去，我覺得自己早晚會毁了孩子。

在機緣巧合之下，我遇上了一名來自澳洲、年近80的德國籍心理學家Karla，她同時也是「人智學」（註）專家。我跟着她上了5天課，我很佩服Karla老師看待事情的深度與闊度，也深深感覺到她完全接納陰暗面。

我信任她，於是便約她做心理諮詢。

怕兒子太瘦小被欺負

在傾談中，我指出自己很害怕長得比較瘦小的兒子會被人欺負，無法為自己挺身而出。所以當遇上跟兒子健康相關的事情，例如他不吃飯、遲遲不睡覺或是不肯刷牙等，我特別容易失控。「他必須長得高高壯壯才能生存下去！」我內心有一個部分這樣吶喊着。明明我從小到大都長得比較高大，沒體會過被人欺負的感覺，而事實上在求學時期我也多次見證長得較瘦小的同學如何捍衛自己。我父親也是長得瘦瘦的，據他說，童年時期他非常懂得求生之道，加上他身手靈活，根本沒怎麼被欺負過。我實在百思不得其解，這個信念、這份恐懼到底從何而來？

Karla老師再深入問我與父母的關係，我提到父母家教甚嚴，一切都替我想好、打點好，即使是我不喜歡做的事，也不能拒絕。她聽罷淡淡地說：「原來如此。拒絕會被打罵，不拒絕又違反自己的心意，反抗的話就會被冠上『不知感恩的不孝女』的名號。你一直都覺得自己內心被困在監獄中，搞不清自己真正的想法吧？」我默默低着頭，心頭很緊。「我現在可以理解為什麼你會害怕兒子被欺負了。因為你一直被父母『欺負』而又沒有反抗，你把這份恐懼投射在兒子身上了。你必須做的，是脫離父母的掌控。」我沒有太大反應，彷彿她只是說出我一直都知道但不願承認的事實而已。我深知父母以愛之名在「欺負」我，但我的內在小孩大概很害怕吧？一旦承認父母欺負我，就等於否定父母對我的愛。然而細心想想，我現在也是媽媽了，我當然愛兒子，但我確實仗着自己長得比兒子高大，又仗着他必須依賴我，明明是自己在窮着急，卻打着「我是為你好」的名號，肆意把自己的不滿發泄在他身上。我的所作所為，不正是「大蝦細」嗎？難道我不愛他嗎？原來兩者是可以並存的。

那次諮詢之後，我比較能及時停下來關顧自己的情緒。當然我還是有狀態不佳的時候，但我試着接納自己。

這層理解和覺察讓我撥開雲霧，青天就在不遠處吧。

註：「人智學」是由奧地利哲學家Rudolf Steiner創立，是探究人類本質的智慧之學，也是華德福教育的基礎。

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文：王廷怡（全職母親。每天努力做善養實驗，從中陪伴孩子成長，同時療癒自己）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第558期]