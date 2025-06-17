簡易廚房：懶人版蝦餅 香口佐飯

【明報專訊】今期為大家介紹的兩款食譜，既可做佐飯小菜，又可作為派對或餐前小食，最重要是做法簡單快捷，且香口美味。第一道粟米脆蝦餅，選用現成蝦滑，只需加入想要的材料配搭就可完成。今次我選用粟米，因為大部分小朋友也喜歡。遇上偏食的孩子，大家不妨趁機加入一些有營養但他們平日不太喜歡的食材，如紅蘿蔔、洋葱等，混入蝦膠中，讓他們不知不覺吃入肚。另一道台式滷肉則是我個人推介，當中有肉有蛋，拌飯極佳，小朋友尤其喜歡。做這道菜說易不易說難不難，一般人平時會選用豬腩肉，如果想「偷懶」，可以用絞肉碎，這樣會省卻一大半時間。另外一次可做一大鍋滷肉，吃不完的放入雪櫃，加熱便可再度享用。

■懶人版粟米脆蝦餅

◆材料（2至3人分量）：

現成蝦滑————300克

粟米粒—————2至3湯匙

粟粉——————3湯匙

胡椒粉—————少許

◆做法

(1)蝦滑加入粟米粒

(2)加入少許胡椒粉撈勻

(3)蝦滑分成數小份，壓成圓形，撲上粟粉

(4)熱油鑊放入蝦餅，用中細火慢慢煎

(5)兩邊煎至金黃熟透，用廚紙吸一吸油，完成

■台式滷肉

◆材料（2至3人分量）：

豬腩肉——300克

蛋————4隻

紅葱頭——2個

蒜頭———5粒

生粉———1茶匙（加水打芡）

調味料：

生抽————4湯匙

老抽————2湯匙

紹興酒———3湯匙

五香粉———2湯匙

白胡椒粉——1茶匙

冰糖————1小粒

水—————300毫升

◆做法

(1)雞蛋煠熟去殼備用，腩肉切粒

(2)紅葱頭和蒜頭切碎，用熱油鑊爆香，然後放入腩肉粒炒香至轉色，加入調味料

(3)放入已經煠好的雞蛋，用中細火煮，中途要攪一攪以免黐底

(4)轉大火煮5分鐘，然後轉細火煮15分鐘，最後打芡便完成

圖：曾憲宗

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第558期]