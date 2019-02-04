OL閨蜜下午茶之選：Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐@普慶餐廳  食勻10款雪糕‧芒果雞蛋仔即叫即製

【Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐@普慶餐廳】除了無限添加的黑白朱古力火鍋及超過20款配料外，更有即叫即製芒果雞蛋仔甜品、多款鹹點及無限暢飲特色手調飲品等。（圖片由相關機構提供）

Eaton HK的普慶餐廳聯乘瑞士雪糕品牌Movenpick，即日至9月30日於周末及公眾假期推出「Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐」。（圖片由相關機構提供）

夏日炎炎最啱歎雪糕！位於佐敦Eaton HK的普慶餐廳聯乘瑞士雪糕品牌Movenpick，即日至9月30日於周末及公眾假期推出「Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐」。下午茶有10款雪糕口味選擇，包括：冧酒提子、意式芝士蛋糕、焦糖燉蛋、朱古力碎等，還有無限添加的黑白朱古力火鍋及超過20款配料，包括：多款新鮮水果、曲奇餅、蛋糕、蛋白脆餅、棉花糖及迷你貝殼蛋糕等，讓大家自由配搭。另設即叫即製甜品專區，專人即場製作新鮮芒果雞蛋仔甜品，讓你與閨蜜或情人共度甜蜜下午。

除了甜品外，下午茶準備了多款鹹點，有啤酒脆漿炸魚薯條、松露汁長通粉、酸辣芒果醬炸雞、烤墨西哥粟米片、自製三色熱狗、迷你牛肉漢堡、鹹蛋黃炸魚皮及芝士凍肉拼盤等超過40款選擇，更可無限暢飲特色手調飲品、八寶茶、維他奶、麥精、樽裝汽水等。

Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐@普慶餐廳

供應期：即日至9月30日（只限周六、周日及公眾假期）

供應時間：下午3時15分至5時15分

價錢：每位$228（另收加一服務費）

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層普慶餐廳

查詢電話︰2710 1901

詳情：www.theastorhk.com

faceboook：The Astor 普慶

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：宋家旋

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com

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