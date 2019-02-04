韓國旅遊：安徒生展覽@首爾歷史博物館　免費睇安徒生童話雕塑插畫‧VR體驗置身童話世界

【「安徒生與哥本哈根1819」展覽@首爾歷史博物館】《賣火柴的小女孩》、《美人魚》、《醜小鴨》、《堅定的錫兵》等故事都是童話家安徒生的作品。（首爾市政府facebook圖片）

【「安徒生與哥本哈根1819」展覽@首爾歷史博物館】展覽館以19世紀的哥本哈根港口與巷弄為背景，展示安徒生在哥本哈根生活過的地方。（首爾市政府facebook圖片）

韓國首爾有安徒生展覽！韓國為紀念與丹麥建交60周年，即日起至7月14日，首爾歷史博物館舉行「安徒生與哥本哈根1819」特別展覽，展覽館以19世紀的哥本哈根港口與巷弄為背景，展示丹麥童話家安徒生在哥本哈根生活過的地方，以及安徒生著名童話故事《賣火柴的小女孩》、《美人魚》、《醜小鴨》等書籍、插畫、雕塑或裝飾品，讓大家重拾童年回憶。遊客除了可盡情打卡影相，還可以通過虛擬實境（VR）技術體驗置身童話世界，展覽免費入場。

「安徒生與哥本哈根1819」特別展覽@首爾歷史博物館

日期：即日起至7月14日（逢周一閉館）

時間：上午9時至晚上8時（平日），上午9時至晚上7時（周末、周日及公眾假期）

免費入場

地址：首爾市鐘路區新門內路55

交通：地鐵五號線「光化門站」7號出口，步行約10分鐘[詳情]

網站：首爾歷史博物館

資料來源：首爾市政府facebook、首爾市政府微博

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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