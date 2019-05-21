小滿篇2·二十四節氣：綠豆白米糖水食譜　養陰清熱防皮膚痕癢乾燥

【小滿食譜·二十四節氣】綠豆白米糖水材料：太子參（圖片由林冠傑提供）

【小滿食譜·二十四節氣】綠豆白米糖水材料：麥冬（圖片由林冠傑提供）

【小滿食譜·二十四節氣】綠豆白米糖水材料：熟地（圖片由林冠傑提供）

【小滿食譜·二十四節氣】綠豆白米糖水材料：生地（圖片由林冠傑提供）

中醫指出，二十四節氣的小滿宜清熱祛濕兼稍作養陰，可在飯後吃綠豆白米糖水。（資料圖片／明報製圖）

二十四節氣的小滿宜清熱祛濕兼稍作養陰，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑分享自家「綠豆糖水」食譜，清熱解毒又養陰，有助預防皮膚痕癢乾燥，可當作飯後糖水，一般人一星期可吃兩次；惟容易腹瀉、肚痛的人要慎吃。

綠豆白米糖水

材料：

綠豆 4両

白米 2両

生熟地 各3錢（在藥材舖購買時，可說明要「拌春砂仁」）

麥冬 5錢

太子參 1両

黃糖 適量

水 8碗

製法：

1. 綠豆及白米浸約2小時。

2. 洗淨所有材料，用煲湯袋盛好生熟地、麥冬及太子參。

3. 水滾後加入所有材料，大火煮15分鐘，然後調中慢火煮45分鐘即成；食用時可拿走煲湯袋。

註：各人體質不同，如有疑問，進食前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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