小滿篇1·二十四節氣：濕熱天氣避坐地瞓地 中醫推介清熱木棉花薑茶
文章日期：2019年05月21日
今日（5月21日）是二十四節氣的小滿，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，小滿是進入夏季的節氣，溫度及濕度始高，容易滋生皮膚問題，加上地面較涼，人們常坐或睡於地上，令風寒濕困於體內，因此皮膚易敏感者、濕疹患者、濕性皮膚（皮膚抓癢時易出水）等宜多加留意。一般人在小滿的飲食應以清淡為主，清熱祛濕之餘也要稍為養陰。林冠傑分享3個養生貼士，以及適合在小滿或熱天時飲用的清熱茶飲——木棉花薑茶。
小滿養生3貼士：
1.避免久坐或睡在地上
2.善用抽濕機
3.衣櫃使用除濕劑
小滿食譜：木棉花薑茶
材料：
乾木棉花 3朵（可於中藥舖購買）
薑 1片
黃糖 適量
檸檬汁 1至2滴
熱水 1杯（約400毫升）
製法：
1. 乾木棉花洗淨，另以熱水沖一沖備用。
2. 以1杯熱水焗木棉花及薑約10分鐘，飲用時加黃糖和檸檬汁即可。
對象：經常飲食肥甘厚膩（如打邊爐或燒烤）、口臭、消化不良、多放屁且氣味濃烈、皮膚易有粒粒的人（注意：容易腹瀉、胃痛者慎吃）
功效：乾木棉花有助祛皮膚熱毒，改善皮膚痕癢；薑可中和乾木棉花的寒涼滯脹；檸檬汁醒胃化濕。木棉花薑茶可清熱及祛大腸濕熱，一星期可飲1至2次。
註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
文：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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