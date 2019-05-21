小滿篇1·二十四節氣：濕熱天氣避坐地瞓地　中醫推介清熱木棉花薑茶

【小滿食譜】木棉花薑茶材料：薑片可中和乾木棉花的寒涼滯脹。圖為薑。（資料圖片）

中醫建議，二十四節氣的小滿飲食宜以清淡為主，亦可飲木棉花薑茶清熱。（黃廷希攝／圖片由林冠傑提供／明報製圖）

今日（5月21日）是二十四節氣的小滿，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，小滿是進入夏季的節氣，溫度及濕度始高，容易滋生皮膚問題，加上地面較涼，人們常坐或睡於地上，令風寒濕困於體內，因此皮膚易敏感者、濕疹患者、濕性皮膚（皮膚抓癢時易出水）等宜多加留意。一般人在小滿的飲食應以清淡為主，清熱祛濕之餘也要稍為養陰。林冠傑分享3個養生貼士，以及適合在小滿或熱天時飲用的清熱茶飲——木棉花薑茶。

小滿養生3貼士：

1.避免久坐或睡在地上

2.善用抽濕機

3.衣櫃使用除濕劑

小滿食譜：木棉花薑茶

材料：

乾木棉花 3朵（可於中藥舖購買）

薑 1片

黃糖 適量

檸檬汁 1至2滴

熱水 1杯（約400毫升）

製法：

1. 乾木棉花洗淨，另以熱水沖一沖備用。

2. 以1杯熱水焗木棉花及薑約10分鐘，飲用時加黃糖和檸檬汁即可。

對象：經常飲食肥甘厚膩（如打邊爐或燒烤）、口臭、消化不良、多放屁且氣味濃烈、皮膚易有粒粒的人（注意：容易腹瀉、胃痛者慎吃）

功效：乾木棉花有助祛皮膚熱毒，改善皮膚痕癢；薑可中和乾木棉花的寒涼滯脹；檸檬汁醒胃化濕。木棉花薑茶可清熱及祛大腸濕熱，一星期可飲1至2次。

註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

二十四節氣養生系列：link.mingpao.com/51614.htm

‧綠豆白米糖水 養陰清熱防皮膚痕癢乾燥

‧小滿忌吃辛辣肥膩

‧木棉花清熱祛水 煲粥焗茶皆宜

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