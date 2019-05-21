凱特花展4個Look！端莊印花裙·清新碎花裙·休閒闊腳褲裝·活力牛仔褲裝
文章日期：2019年05月21日
英國劍橋公爵夫人凱特在今年的倫敦切爾西花展（Chelsea Flower Show）參與設計，擁有個人展區Back to Nature花園。凱特近日多次現身花展，以4個造型示人，包括優雅、休閒、清新、及活力風格，OL不妨參考凱特的時尚衣著打扮！
凱特昨日（20日）早上出席切爾西花展時，穿上M.i.h Jeans通花白恤衫，配搭駝色闊腳七分褲及白波鞋，休閒淡雅，她與學生一起參與戶外活動，又大展身手爬上樹屋。凱特其後換上印花連身長裙，長髮束成公主頭，端莊優雅，與英女王及威廉王子參觀Back to Nature花園。
凱特日前亦到訪切爾西花展，肯辛頓宮Twitter於5月18日及19日上載照片，展示凱特穿上恤衫襯窄管牛仔褲、充滿活力的造型，她坐上球形吊繩笑開懷，還有凱特穿上清新碎花連身長裙，與威廉王子及三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子）在花展展區玩樂的親子時刻。
切爾西花展由即日至5月25日於英國倫敦舉行。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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