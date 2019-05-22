牙齒健康篇2：飲咖啡或茶易牙黃？含醋刷牙可漂白牙齒？牙醫解迷思

常飲咖啡或茶容易牙黃？牙齒是否愈白愈好？含食用醋後刷牙可漂白牙齒？香港大學牙醫學院助理院長梁超敏為大家解迷思。

問：飲完咖啡即刷牙防牙黃？

梁超敏表示，進食含色素的食物或飲品如咖啡、茶，色素容易積聚在牙齒上，是牙齒發黃、有牙漬的原因之一。她提醒，飲咖啡、茶時要注意避免讓牙齒長時間接觸飲品，否則會令咖啡漬和茶漬容易積聚在牙面上。她建議飲完咖啡或茶盡快用清水漱口，如情況許可，最好在半至一小時後刷牙，有助減少食物的色素積聚在牙齒。

問：牙齒愈白愈好？

梁超敏解釋，牙齒的顏色有先天和後天的因素，因此不是愈白愈好，最重要是保持口腔清潔，擁有健康牙齒，避免患上蛀牙和牙周病。

問：含醋刷牙可漂白牙齒、除牙漬？

梁超敏提醒切勿含食用醋後刷牙，這樣會刷去牙齒上被軟化的琺瑯質，使底層的象牙質更加外露，出現牙黃問題，更會使牙齒變得脆弱，易有蛀牙，甚至牙齒斷裂。她提醒，如果用不當方法漂白牙齒，可能會使牙齒受損。若想漂白牙齒，宜找牙醫商量最合適自己的方法。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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