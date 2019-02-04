著數情報：新城市廣場感謝祭　5‧23開幕日$499搶購福盒Apple Watch+AirPods

沙田新城市廣場於5月23日至27日舉行JUST BUY WEEK感謝祭，多個美妝護膚、親子童裝及鞋履服飾品牌推出優惠，其中必數開幕首日推出的6款「$499 JUST BUY激優福盒」，每款限量5套，大家有機會以499元購買價值約3300元至4800元的商品，先到先得。

$499 JUST BUY激優福盒：

‧潮人Gadget福盒：Apple Watch Series 4 GPS 40mm（銀白色）、AirPods 2（價值4798元）

‧變身女神福盒：Dyson Supersonic 鐵紅色配專用按摩梳及順髮梳、FOREO Luna Play潔面儀（價值3900元）

‧清新家居福盒：Dyson AM07 風扇（銀白色）、SONY SRS-XB10 無線音箱（價值3520元）

‧型格家居福盒：Dyson V8 Fluffy（2019）直立式吸塵機、Stadler Form MIA 香薰機（價值4020元）

‧煮食達人福盒：Le Creuset 圓形琺瑯鑄鐵鍋 20cm、陶瓷迷你心形連蓋小鍋子2件（價值3986元）

‧美顏護理福盒：飛利浦 BSC301 面部美容儀、頭髮造型器、風筒、SC5363 面部美容儀（價值3262元）

$499 JUST BUY激優福盒 換領詳情

JUST BUY WEEK感謝祭

日期：5月23日至27日

時間：中午12時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場1期及3期參與商戶

網址：www.newtownplaza.com.hk

整理：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

‧著數情報：崇光感謝周年慶5月10-26日 化妝護膚品每日限量優惠

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