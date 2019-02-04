好去處：蘇富比Supreme網上拍賣會 5月24-28日中環免費睇Supreme彈珠機·結他·沙包
文章日期：2019年05月22日
香港蘇富比即日至5月28日舉行「The Supreme Vault：1998 - 2018」網上專場拍賣會，1300件拍品來自美國藏家Yukio Takahashi耗時10年的私人珍藏系列，全部不設底價，當中多件拍品在亞洲首次亮相。部分精選拍品在5月24日至28日於中環H Queen's展出，包括彈珠機、電單車、結他、沙包、拳套、地氈、公仔等，公眾可免費入場參觀。
香港蘇富比 The Supreme Vault：1998 - 2018
日期及時間：
5月24日至27日 上午11時至晚上7時
5月28日 上午11時至下午2時
地址：中環皇后大道中80號 H Queen's — HART Hall
免費入場
整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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