粵語妙趣多四：發脾氣‧動肝火有得解？嬲怒關脾臟肝臟事？中文系講師話你知

生氣、嬲，為何會形容為發「脾」氣或大動「肝」火？嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士接受明報網站訪問，引述古籍解釋在中醫角度，原來怒氣與脾臟及肝臟有關。

怒氣衝開脾氣

在中醫角度，「發脾氣」與發怒有關。脾主思想，同時主運化，明代《名醫類案》中有一個病例，提到一名妻子因思念外出經商兩年仍未歸家的丈夫，引致食慾不振，情況與脾臟有關，憂思令她脾氣鬱結，因而不想進食。

《名醫類案》提到治標的醫治方法是惹怒妻子，再給予安慰和服用中藥，文中解釋，「怒屬肝木，木能剋土，怒則氣升發而衝開脾氣」，脾臟可以借助肝臟的相剋，以怒氣衝開脾氣的鬱結，令脾氣發揮散精作用，所以「發脾氣」要靠發怒幫助，令兩者連上關係。

發怒動肝火

大動肝火，用作形容人盛怒激動。清代《續名醫類案》提及「怒氣為肝火」，肝火盛令人容易動怒。宋代《外科精要》亦指出「怒動肝火」，動怒會引致肝鬱化火，加重肝火旺盛，因此「肝火」與發怒有密切關係。

編輯：劉卓嵐、黃廷希 thwong02@mingpao.com

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