好去處：李小龍腕表免費睇！5月23-27日富藝斯運動表春拍預展@金鐘

【富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣@金鐘】KAWS《同伴（ORIGINAL FAKE）》（2006年作），估價約8000至1.2萬元。（圖片由富藝斯提供）

【富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣@金鐘】KAWS《同伴（ORIGINAL FAKE）》（2006年作），估價約8000至1.2萬元。（圖片由富藝斯提供）

【富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣@金鐘】美國藝術家KAWS X 空山基《沒有未來的伴侶（黑鉻）》，估價約4萬至6萬元。（圖片由富藝斯提供）

【富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣@金鐘】日本藝術家草間彌生 《五件作品：南瓜》（2002年作），估價約16萬至26萬元 。（圖片由富藝斯提供）

【富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣@金鐘】日本藝術家草間彌生 《無題》，估價約28萬至38萬元。（圖片由富藝斯提供）

【富藝斯「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣@金鐘】勞力士「Oyster Chronograph, Jean-Claude Killy」型號6036，18K黃金鏈帶腕表，配計時功能和全曆顯示，約1951年製。附原裝證書和雕飾表盒。估價約200萬至400萬元。（圖片由富藝斯提供）

富藝斯在5月26日至28日舉行2019年春季拍賣，其中在5月27日舉行「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣，拍品包括一隻1950年代出品、已故武打巨星李小龍佩戴過的宇宙「Polerouter」精鋼鍍黃金腕表。（圖片由富藝斯提供／明報製圖）

富藝斯在5月26日至28日於香港JW萬豪酒店舉行2019年春季拍賣，其中在5月27日舉行「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣，推出82件拍品，包括一隻1950年代出品、已故武打巨星李小龍佩戴過的宇宙「Polerouter」精鋼鍍黃金腕表，估價約7.8萬至15.5萬元，是一款袖口式皮表帶腕表，拍品附有信件證實腕表曾由李小龍擁有及佩戴，並於1968年贈予其學生兼好友Herb Jackson。

「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣會由即日至5月27日作公眾預展，大家可免費入場參觀。

另有，5月26日是富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣，拍品包括美國藝術家KAWS、日本藝術家草間彌生及奈良美智等作品，公眾即日起至5月25日可免費參加預展。

富藝斯2019年春季拍賣

「Phillips & Blackbird：SPORTS」運動表專拍

預展日期：即日至5月27日（預展時間）

拍賣日期及時間：5月27日（下午6時30分）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店

「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣

預展、拍賣日期及時間

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店

文：劉卓嵐 （圖片由富藝斯提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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