好去處：李小龍腕表免費睇！5月23-27日富藝斯運動表春拍預展@金鐘
文章日期：2019年05月23日
富藝斯在5月26日至28日於香港JW萬豪酒店舉行2019年春季拍賣，其中在5月27日舉行「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣，推出82件拍品，包括一隻1950年代出品、已故武打巨星李小龍佩戴過的宇宙「Polerouter」精鋼鍍黃金腕表，估價約7.8萬至15.5萬元，是一款袖口式皮表帶腕表，拍品附有信件證實腕表曾由李小龍擁有及佩戴，並於1968年贈予其學生兼好友Herb Jackson。
「Phillips & Blackbird: SPORTS」運動表春季拍賣會由即日至5月27日作公眾預展，大家可免費入場參觀。
另有，5月26日是富藝斯「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣，拍品包括美國藝術家KAWS、日本藝術家草間彌生及奈良美智等作品，公眾即日起至5月25日可免費參加預展。
富藝斯2019年春季拍賣
「Phillips & Blackbird：SPORTS」運動表專拍
預展日期：即日至5月27日（預展時間）
拍賣日期及時間：5月27日（下午6時30分）
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店
「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店
文：劉卓嵐 （圖片由富藝斯提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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