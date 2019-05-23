日本旅遊：橫濱八景島繡球花祭典 2萬繡球花海迎夏日
文章日期：2019年05月23日
繡球花在6月盛開，要欣賞遍地繡球花，日本橫濱八景島Sea Paradise於6月8日至30日舉行「第19屆八景島繡球花祭典」，場內有約2萬株繡球花燦爛盛放，紅白紫藍色的花海，場面壯觀。
橫濱「第19屆八景島繡球花祭典」
日期：6月8日至30日
時間：上午8時30分至晚上10時30分
地點：八景島丘廣場周圍
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衛生署旅遊健康提示：日本
在日本遇事故怎麼辦？
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