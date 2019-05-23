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日本旅遊：橫濱八景島繡球花祭典　2萬繡球花海迎夏日

文章日期：2019年05月23日

繡球花在6月盛開，要欣賞遍地繡球花，日本橫濱八景島Sea Paradise於6月8日至30日舉行「第19屆八景島繡球花祭典」，場內有約2萬株繡球花燦爛盛放，紅白紫藍色的花海，場面壯觀。

橫濱「第19屆八景島繡球花祭典」

日期：6月8日至30日

時間：上午8時30分至晚上10時30分

地點：八景島丘廣場周圍

網址：橫濱八景島Sea Paradise

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衛生署旅遊健康提示：日本

在日本遇事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html

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