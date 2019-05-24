台灣旅遊：貓‧美術館@台北　喵版《蒙娜麗莎》、《梵高自畫像》60幅名畫有得睇

【貓•美術館@台北】展覽將展出由日本畫家山本修所畫的60件「CAT ART by Shu Yamamoto–世界名畫•全面喵化」作品。（貓美術館facebook圖片）

【貓‧美術館@台北】展覽將展出由日本畫家山本修所畫的60件「CAT ART by Shu Yamamoto–世界名畫‧全面喵化」作品。（貓美術館facebook圖片）

「貓‧美術館」展開首次海外國際藝術展，展覽將於6月21日至9月15日在台北舉行，展出由日本畫家山本修所畫的60件「CAT ART by Shu Yamamoto–世界名畫‧全面喵化」藝術創作，《蒙娜麗莎》、《梵高自畫像》等世界名畫的主角將全部換成貓，作品包括：維喵爾《戴珍珠耳環的少女貓》、喵文西《貓那麗莎》、喵谷《耳朵受傷的喵谷自畫像》等。

山本修於2007年看到4個兒子仿畫梵高的自畫像，但畫中主角的臉不是梵高而是貓，以此為契機開始繪畫喵化的世界名畫，在2017年已累計達500件作品，包含油畫、素描和合成圖等創作方式。

除了觀賞「貓畫」以外，訪客還可從貓的視角去認識世界。展覽將逢周五定為寵物開放日，入場人士可以攜帶寵物入場，場內另設有寵物友善空間可讓寵物自由活動。

「貓•美術館–世界名畫全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」

日期：6月21日至9月15日

時間：上午10時至下午6時（下午5時30分最後進場）

地點：台北花博公園流行館

票價：即日至6月20日預售票199台幣（約50港元）；6月21日至9月21日全票300台幣（約75港元）（票價詳情）

網址：uevent.udnfunlife.com/MEOWSEUMOFART

facebook：www.facebook.com/MEOWSEUMOFART

文：劉卓嵐

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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