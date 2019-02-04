OL閨蜜下午茶之選：英式衣櫥下午茶@馬哥孛羅香港酒店　歎小紅禮帽甜點·送$100 Phase Eight優惠券

英國女裝品牌Phase Eight與馬哥孛羅香港酒店在5月27日至8月31日推出「英式衣櫥下午茶」，共9款甜點和4款鹹點，外形精緻。（圖片由相關機構提供）

英國女裝品牌Phase Eight與馬哥孛羅香港酒店在5月27日至8月31日推出「英式衣櫥下午茶」，共9款甜點和4款鹹點，外形精緻。甜點包括以紅色8字裝飾的焦糖海鹽馬卡龍、綴飾小紅禮帽的朱古力伯爵茶慕絲、以禮帽羽毛裝飾的青檸羅勒慕絲配草莓，就似打造成迷人衣櫥，還有藍莓紐約芝士餅、紅桑子杯子蛋糕、玫瑰瑪德蓮蛋糕、士多啤梨瑞士卷、提子鬆餅及芒果撻；鹹點則備有煙鱒魚青瓜卷、風乾火腿脆條、瑞士芝士蘋果及風乾牛肉脆筒。

凡惠顧下午茶，每名客人可獲贈1張價值100元的Phase Eight購物折扣優惠券 ，首150名客人可獲贈Phase Eight鏡子乙塊。

英式衣櫥下午茶

供應期：5月27日至8月31日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：一位$368、兩位$488（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城馬哥孛羅香港酒店大堂

查詢電話︰2113 3919

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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