女中醫x師奶靚湯食譜：椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯　健脾潤肺

椰子煲雞湯之外，配雪耳、豬腱煲湯都好好味！喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li示範烹煮椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯，湯頭散發陣陣椰香，啖啖粟米甜味。註冊中醫師葉麗斌稱，椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯健脾潤肺，四季都啱飲。

椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯

材料：（4人分量）

椰子 1小個（附1袋椰子水）

雪耳 4-5小個

紅蘿蔔 1條

粟米 1條

南北杏 各10克

蜜棗 2粒

陳皮 1角

豬腱 $50

水 約4湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨雪耳的深色污垢及去蒂，然後浸約1小時。

2. 陳皮洗淨，浸約1小時後刮瓤。豬腱汆水後用凍水過冷河。

3. 南北杏及蜜棗洗淨後浸約5分鐘。

4. 紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。粟米留鬚，洗淨後切件。

5. 椰子肉洗淨。椰子水備用。

6. 水滾後放入所有材料（椰子水除外），再水滾後調細火，煲約2小時15分鐘，加入椰子水，調中細火煮滾湯水，然後煮約15分鐘即成。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧椰子性味甘溫，益氣補虛；雪耳滋陰潤肺；紅蘿蔔益胃生津；粟米健脾和胃、除煩止渴、通利小便；南北杏潤肺化痰。

‧椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯材料簡單，性質平和，有健脾潤肺作用，適合所有體質飲用。此湯四季皆可飲用，尤其適合乾燥天氣，一星期可以飲用2至3次，老少皆宜。

‧註：感冒患者應暫停服用，或飲用前諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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