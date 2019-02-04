廣州旅遊：「teamLab生命之森與未來遊樂園」展覽 11件互動光影作品一次睇晒【多圖】
文章日期：2019年05月25日
日本teamLab展覽進駐廣州！由即日至10月7日，廣州珠江琶醍文化創意園區舉行「teamLab：生命之森與未來遊樂園」大型展覽，「生命之森」展區匯集了teamLab各個藝術項目，「未來遊樂園」展區則是教育實驗性的作品，展出包括：「地形的記憶」、「無重力生命的森林」、「花與人的森林」、「塗鴉自然」、「翻轉世界」、「滑梯水果園」等11件光影交織的互動藝術作品，人們置身燈光幻影的空間，不單止可打卡影相，同時感受大自然環境隨季節、人的行為而改變，思考生命、人類與環境的關係。
「teamLab：生命之森與未來遊樂園」@廣州
日期：即日至10月7日（每月首周一休館）
時間：上午10時半至晚上10時半
地址：廣州市海珠區閱江西路 珠江琶醍文化創意園區 [地圖]
票價：人民幣188元至228元 [購票詳情]
早鳥票：人民幣138元（只限即日至6月6日期限使用）
詳情：www.teamlab.art/cn/e/forest_of_life_guangzhou
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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