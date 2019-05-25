好去處：美荷樓青年旅舍開放日 「紅白藍」祝願牆·紅白藍美食·導賞團
文章日期：2019年05月25日
「紅白藍」進駐美荷樓！YHA美荷樓青年旅舍於今日（25日）及明日（26日）一連兩天舉行開放日，用經典懷舊的「紅白藍」為主題，延續和推廣本土文化特色。開放日設有多個「紅白藍」主題元素區域，包括：「紅白藍主題體驗區」和「限定紅白藍帳幕展示區」、紅白藍祝願牆、「紅白藍項鏈」手作班、美荷冰室開幕期間限定「紅白藍」美食，除了影相打卡，還有定點導賞團，以及參觀由昔日公屋單位改建而成的青年旅舍客房，讓大家了解美荷樓的歷史。
YHA美荷樓青年旅舍開放日@深水埗
日期：5月25至26日（周六、日）
時間：上午10時至下午5時
地址：深水埗巴域街70號石硤尾邨41座（深水埗站B2出口）YHA美荷樓青年旅舍
費用：免費入場
facebook：Hong Kong Youth Hostels Association 香港青年旅舍協會
整理：宋家旋
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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