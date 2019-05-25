好去處：美荷樓青年旅舍開放日 「紅白藍」祝願牆·紅白藍美食·導賞團

【YHA 美荷樓青年旅舍開放日@深水埗】美荷樓原為安置大火災民的基本住宿，是香港僅存的第一型「H 型」徙置大廈。（圖片由相關機構提供）

【YHA 美荷樓青年旅舍開放日@深水埗】參觀者可參加手作班，親手設計及製作專屬自己的「紅白藍項鏈」，手作班的參加證會於每日指定時間派發。（圖片由相關機構提供）

【YHA 美荷樓青年旅舍開放日@深水埗】在紅白藍攝影區旁邊是祝願牆，訪客可在祝願牆寫下祝願，為自己或其他人打氣。（圖片由相關機構提供）

YHA 美荷樓青年旅舍將於5月25至26日一連兩天舉行開放日，以經典懷舊的「紅白藍」為主題延續和推廣本土文化特色，特設多個限定區域、活動和美食。（圖片由相關機構提供）

「紅白藍」進駐美荷樓！YHA美荷樓青年旅舍於今日（25日）及明日（26日）一連兩天舉行開放日，用經典懷舊的「紅白藍」為主題，延續和推廣本土文化特色。開放日設有多個「紅白藍」主題元素區域，包括：「紅白藍主題體驗區」和「限定紅白藍帳幕展示區」、紅白藍祝願牆、「紅白藍項鏈」手作班、美荷冰室開幕期間限定「紅白藍」美食，除了影相打卡，還有定點導賞團，以及參觀由昔日公屋單位改建而成的青年旅舍客房，讓大家了解美荷樓的歷史。

YHA美荷樓青年旅舍開放日@深水埗

日期：5月25至26日（周六、日）

時間：上午10時至下午5時

地址：深水埗巴域街70號石硤尾邨41座（深水埗站B2出口）YHA美荷樓青年旅舍

費用：免費入場

詳情：www.yha.org.hk

facebook：Hong Kong Youth Hostels Association 香港青年旅舍協會

整理：宋家旋

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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