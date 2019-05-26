OL閨蜜下午茶之選：夢幻粉嫩下午茶@帝苑J's酒吧
文章日期：2019年05月26日
尖沙嘴帝苑酒店餐廳酒吧J's Bar Bistro即日起推出「夢幻粉嫩下午茶」，鹹甜美點加入粉紅色元素，激發少女心！下午茶美點包括西伯利亞鱘魚子醬（10克）、迷你烤豬肉牛角酥、蝦肉沙律曲奇、紅菜頭酥皮盒、咖啡味軟糕、草莓醬芝麻蝴蝶酥、玫瑰味杏仁小甜餅、紅粉荔枝果凍、粉紅石榴忌廉卷、玫瑰香蕉蛋糕花盆，以及放置在「玻璃鞋」內的鮮草莓朱古力，賣相精緻，適合打卡影相。
下午茶餐飲可選擇花茶（玫瑰洛神花茶或百合茉莉花茶）或illy 咖啡、法國Monbana 香濃熱朱古力、法國著名Dammann茶，亦可另加108元配指定香檳一杯，或另加88元配指定粉紅無酒精飲品一杯。
夢幻粉嫩下午茶 @ J's酒吧
供應期、價錢及預訂詳情：www.rghk.com.hk
地址：尖沙嘴東部帝苑酒店2樓J's酒吧
電話︰2733 2088
facebook：The Royal Garden 香港帝苑酒店
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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