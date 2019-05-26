日本旅遊：鳥取賞螢火蟲3地方 三朝溫泉‧金田川‧福萬來
文章日期：2019年05月26日
賞螢火蟲可以去日本鳥取縣！6月至7月是日本賞螢火蟲季節，不同地方都舉行螢火蟲祭，以下介紹鳥取縣3個賞螢火蟲景點，大家遊日本時不妨加入行程，觀看漫天飛舞的點點「螢光」。
1. 三朝溫泉螢火蟲祭
三朝溫泉於6月1日至30日舉行螢火蟲祭，在這段期間沿着小溪散步可以看到漫天飛舞的螢火蟲。在溫泉街設有室內螢火蟲展示場讓大家「慢賞」螢光。
最佳觀賞期：6月1日至6月30日
時間：晚上8時30分至10時
地址：三朝川左岸遊步道
facebook：facebook.com/tottoriHK
2. 南部町金田川賞螢
南部町金田川一帶亦可賞螢，金田川鄰近米子市中心，附近有約70個車位的停車場提供給自駕的朋友，亦有免費穿梭巴士在指定日子來往金田川至米子站及皆生溫泉，乘搭穿梭巴士須預先報名。
金田川螢火蟲巴士
行駛日子：6月1日至9日、15日、16日
‧米子站
去程時間：晚上8時出發
回程時間：晚上9時15分抵達米子站
報名方法：到南部町觀光協會網站報名，填寫日期和人數，收到回覆作實（可用英文）
‧皆生溫泉（只限皆生溫泉住宿旅客）
去程時間：晚上8時出發
回程時間：晚上9時40分抵達皆生溫泉
報名方法：直接向相關住宿旅館報名
facebook：facebook.com/tottoriHK2
3. 福萬來螢火蟲乃國2019
福萬來是日本少數可同時觀賞姬螢火蟲和源氏螢火蟲的地點。在「福萬來螢火蟲乃國2019」活動期間，返有接駁巴士來往道之驛日南日野川之鄉及福萬來螢火蟲乃國，詳情留意日南町觀光協會facebook。
日期：6月27日至7月10日
地址：鳥取縣日野郡日南町福萬來
文：劉卓嵐
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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