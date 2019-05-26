日本旅遊：鳥取賞螢火蟲3地方　三朝溫泉‧金田川‧福萬來

【遊日本鳥取賞螢火蟲】福萬來螢火蟲乃國2019在6月27日至7月10日舉行。（日南町觀光協會網站圖片）

【遊日本鳥取賞螢火蟲】南部町金田川在指定日子有免費穿梭巴士來往金田川至米子站及皆生溫泉。（南部町觀光協會網站圖片）

賞螢火蟲可以去日本鳥取縣！6月至7月是日本賞螢火蟲季節，不同地方都舉行螢火蟲祭，以下介紹鳥取縣3個賞螢火蟲景點，大家遊日本時不妨加入行程，觀看漫天飛舞的點點「螢光」。

1. 三朝溫泉螢火蟲祭

三朝溫泉於6月1日至30日舉行螢火蟲祭，在這段期間沿着小溪散步可以看到漫天飛舞的螢火蟲。在溫泉街設有室內螢火蟲展示場讓大家「慢賞」螢光。

最佳觀賞期：6月1日至6月30日

時間：晚上8時30分至10時

地址：三朝川左岸遊步道

facebook：facebook.com/tottoriHK

網址：spa-misasa.jp/tchn/

2. 南部町金田川賞螢

南部町金田川一帶亦可賞螢，金田川鄰近米子市中心，附近有約70個車位的停車場提供給自駕的朋友，亦有免費穿梭巴士在指定日子來往金田川至米子站及皆生溫泉，乘搭穿梭巴士須預先報名。

金田川螢火蟲巴士

行駛日子：6月1日至9日、15日、16日

‧米子站

去程時間：晚上8時出發

回程時間：晚上9時15分抵達米子站

報名方法：到南部町觀光協會網站報名，填寫日期和人數，收到回覆作實（可用英文）

‧皆生溫泉（只限皆生溫泉住宿旅客）

去程時間：晚上8時出發

回程時間：晚上9時40分抵達皆生溫泉

報名方法：直接向相關住宿旅館報名

facebook：facebook.com/tottoriHK2

網址：www.town.nanbu.tottori.jp

3. 福萬來螢火蟲乃國2019

福萬來是日本少數可同時觀賞姬螢火蟲和源氏螢火蟲的地點。在「福萬來螢火蟲乃國2019」活動期間，返有接駁巴士來往道之驛日南日野川之鄉及福萬來螢火蟲乃國，詳情留意日南町觀光協會facebook。

日期：6月27日至7月10日

地址：鳥取縣日野郡日南町福萬來

建議觀賞時間、入場費

網址：www.nichinan-trip.jp

文：劉卓嵐

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

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