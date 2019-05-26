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日本旅遊：鳥取賞螢火蟲3地方　三朝溫泉‧金田川‧福萬來

文章日期：2019年05月26日

螢火蟲可以去日本鳥取縣！6月至7月是日本賞螢火蟲季節，不同地方都舉行螢火蟲祭，以下介紹鳥取縣3個賞螢火蟲景點，大家遊日本時不妨加入行程，觀看漫天飛舞的點點「螢光」。

1. 三朝溫泉螢火蟲祭

三朝溫泉於6月1日至30日舉行螢火蟲祭，在這段期間沿着小溪散步可以看到漫天飛舞的螢火蟲。在溫泉街設有室內螢火蟲展示場讓大家「慢賞」螢光。

最佳觀賞期：6月1日至6月30日

時間：晚上8時30分至10時

地址：三朝川左岸遊步道

facebook：facebook.com/tottoriHK

網址：spa-misasa.jp/tchn/

2. 南部町金田川賞螢

南部町金田川一帶亦可賞螢，金田川鄰近米子市中心，附近有約70個車位的停車場提供給自駕的朋友，亦有免費穿梭巴士在指定日子來往金田川至米子站及皆生溫泉，乘搭穿梭巴士須預先報名。

金田川螢火蟲巴士 

行駛日子：6月1日至9日、15日、16日

‧米子站

去程時間：晚上8時出發

回程時間：晚上9時15分抵達米子站

報名方法：到南部町觀光協會網站報名，填寫日期和人數，收到回覆作實（可用英文）

‧皆生溫泉（只限皆生溫泉住宿旅客）

去程時間：晚上8時出發

回程時間：晚上9時40分抵達皆生溫泉

報名方法：直接向相關住宿旅館報名

facebook：facebook.com/tottoriHK2

網址：www.town.nanbu.tottori.jp

3. 福萬來螢火蟲乃國2019

福萬來是日本少數可同時觀賞姬螢火蟲和源氏螢火蟲的地點。在「福萬來螢火蟲乃國2019」活動期間，返有接駁巴士來往道之驛日南日野川之鄉及福萬來螢火蟲乃國，詳情留意日南町觀光協會facebook

日期：6月27日至7月10日

地址：鳥取縣日野郡日南町福萬來

建議觀賞時間、入場費

網址：www.nichinan-trip.jp

文：劉卓嵐

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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衛生署旅遊健康提示：日本

在日本遇事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html

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