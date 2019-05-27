台灣旅遊：名偵探柯南科學搜查展@台北　柯南帶你去查案　救毛利小五郎

【名偵探柯南科學搜查展@台北】線索探查區「毛利偵探事務所」（圖片由相關機構提供）

「名偵探柯南科學搜查展」在6月7日至9月16日於台北國立台灣科學教育館舉行，大家可以化身偵探搜證查案。（圖片由相關機構提供）

遊台灣化身偵探查案！「名偵探柯南科學搜查展」在6月7日至9月16日，於台北國立台灣科學教育館舉行。展覽內，《名偵探柯南》中的毛利小五郎成為殺人嫌疑犯，參加者可搭檔柯南，在「現場搜查區」、「線索探查區」及「實驗區」搜證並為證物作科學鑑定，為毛利小五郎洗脫嫌疑。

展覽亦還原「毛利偵探事務所」、「波羅咖啡廳」等經典場景，大家可以打卡，同場設有紀念商品區，柯南粉絲切勿錯過。

名偵探柯南科學搜查展@台北

日期：6月7日至9月16日

時間（閉館前30分鐘停止入場）：

周一至周五 上午10時至下午5時

周六、日及台灣國定假日 上午10時至下午6時

暑假（7月1日至8月29日） 上午10時至下午6時

地址：台北市士林區士商路189號 國立臺灣科學教育館 7樓特展廳 [地圖]

入場費：

預售票（即日至6月6日） 新台幣230元（約57港元）

展期票（6月7日至9月16日） 新台幣300元（約75港元）

七夕雙人紀念套票（7月25日至8月16日） 新台幣550元 （約137港元）

網址：bit.ly/CONANTW

文：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧台灣旅遊：貓‧美術館@台北

‧台灣旅遊：5月-7月賞繡球花

‧台灣旅遊：伍佰 x Leica攝影展@台北

‧台灣旅遊：澎湖花火節2019

‧台灣旅遊：One Piece動畫20周年紀念特展@台北

‧米芝蓮推介台北24夜市街頭小食 一文睇晒

台灣旅遊：link.mingpao.com/49512.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm