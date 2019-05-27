台灣旅遊：名偵探柯南科學搜查展@台北 柯南帶你去查案 救毛利小五郎
文章日期：2019年05月27日
遊台灣化身偵探查案！「名偵探柯南科學搜查展」在6月7日至9月16日，於台北國立台灣科學教育館舉行。展覽內，《名偵探柯南》中的毛利小五郎成為殺人嫌疑犯，參加者可搭檔柯南，在「現場搜查區」、「線索探查區」及「實驗區」搜證並為證物作科學鑑定，為毛利小五郎洗脫嫌疑。
展覽亦還原「毛利偵探事務所」、「波羅咖啡廳」等經典場景，大家可以打卡，同場設有紀念商品區，柯南粉絲切勿錯過。
名偵探柯南科學搜查展@台北
日期：6月7日至9月16日
時間（閉館前30分鐘停止入場）：
周一至周五 上午10時至下午5時
周六、日及台灣國定假日 上午10時至下午6時
暑假（7月1日至8月29日） 上午10時至下午6時
地址：台北市士林區士商路189號 國立臺灣科學教育館 7樓特展廳 [地圖]
入場費：
預售票（即日至6月6日） 新台幣230元（約57港元）
展期票（6月7日至9月16日） 新台幣300元（約75港元）
七夕雙人紀念套票（7月25日至8月16日） 新台幣550元 （約137港元）
文：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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