第一夫人時尚：美國梅拉尼婭簡約幹練·日本安倍昭惠溫婉淡雅 衣著各展美態
文章日期：2019年05月27日
美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭於5月25日至28日外訪日本，其間與日本首相安倍晉三及夫人安倍昭惠會面。梅拉尼婭與安倍昭惠連日來一起參觀不同地方，換上數套衣著服飾，各有美態。
梅拉尼婭與安倍昭惠今日（27日）在東京參與文化活動，梅拉尼婭以簡約白色連身花裙配紅色系「斗零踭」高跟鞋，富東方美，安倍昭惠則穿着杏色條紋連身裙，優雅得體。
梅拉尼婭與安倍昭惠昨日（26日）參觀東京台場的森大廈數字藝術美術館，二人同樣以深藍色系衣著亮相。梅拉尼婭穿上深藍色褲裝，幹練利落，安倍昭惠則穿上深藍色底配黃綠色印花圖案連身裙，溫婉淡雅。她們其後連同特朗普及安倍晉三觀賞相撲比賽兼共進晚餐，梅拉尼婭換上桃紅色連身裙，高貴優雅，安倍昭惠穿着灰色斗篷設計印花連身裙，端莊素雅。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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