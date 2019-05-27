第一夫人時尚：美國梅拉尼婭簡約幹練·日本安倍昭惠溫婉淡雅　衣著各展美態

【第一夫人時尚】2019年5月26日，梅拉尼婭（中排左二）及安倍昭惠（中排左三）觀賞相撲比賽。梅拉尼婭換上桃紅色連身裙，安倍昭惠則穿着灰色斗篷設計印花連身裙。（法新社）

【第一夫人時尚】2019年5月26日，美國第一夫人梅拉尼婭（左）及日本第一夫人安倍昭惠（右）參觀東京台場的森大廈數字藝術美術館teamLab展覽，二人同樣以深藍色系服飾亮相。（法新社）

【第一夫人時尚】2019年5月27日，美國第一夫人梅拉尼婭（左）以簡約白色連身花裙亮相，富東方美；日本第一夫人安倍昭惠（右）則穿上杏色條紋連身裙，優雅得體。（法新社）

美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭在5月25日至28日外訪日本，其間與日本首相安倍晉三及夫人安倍昭惠會面。梅拉尼婭（左圖左）與安倍昭惠（左圖右）衣著風格各異，各有美態。（法新社）

美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭於5月25日至28日外訪日本，其間與日本首相安倍晉三及夫人安倍昭惠會面。梅拉尼婭與安倍昭惠連日來一起參觀不同地方，換上數套衣著服飾，各有美態。

梅拉尼婭與安倍昭惠今日（27日）在東京參與文化活動，梅拉尼婭以簡約白色連身花裙配紅色系「斗零踭」高跟鞋，富東方美，安倍昭惠則穿着杏色條紋連身裙，優雅得體。

梅拉尼婭與安倍昭惠昨日（26日）參觀東京台場的森大廈數字藝術美術館，二人同樣以深藍色系衣著亮相。梅拉尼婭穿上深藍色褲裝，幹練利落，安倍昭惠則穿上深藍色底配黃綠色印花圖案連身裙，溫婉淡雅。她們其後連同特朗普及安倍晉三觀賞相撲比賽兼共進晚餐，梅拉尼婭換上桃紅色連身裙，高貴優雅，安倍昭惠穿着灰色斗篷設計印花連身裙，端莊素雅。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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