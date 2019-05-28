好去處：村上隆展覽@大館　賞村上隆畫作·睇雕塑·限定精品

【「村上隆 對戰 村上隆」展覽@大館】在facebook或網上平台購買門票可享有成人$60優惠價，學生及長者為$45優惠票。（taikwuncontemporary​​​​​​​ instagram圖片）

大館當代美術館將舉行「村上隆 對戰 村上隆」大型個展，村上隆是日本當代極具影響力的藝術家之一，由6月1日至9月1日，大館展覽將匯聚超過60件村上隆畫作及雕塑，包括其大型後末世主題作品、歡樂滿載的花朵作品和充滿佛教頓悟味道的「圓相」畫作系列。村上隆的經典大膽戲服作品亦將首次展出，參觀者可同時觀賞村上隆的重要影片作品、私人藝術珍藏，以及牆身和地板藝術。

另外，大館在展覽期間將舉辦一系列公開教育活動，包括於洗衣場石階定期放映村上隆的影片作品、導賞團、教育工作坊、公開演講、動漫及電影放映會等。展覽場地亦設有限時概念店，可欣賞村上隆的霓虹及牆壁作品，並售賣限量精品。

「村上隆 對戰 村上隆」展覽@大館

日期：6月1日至9月1日

時間：

第一節時段：上午10時30分至下午1時

第二節時段：下午1時至下午3時

第三節時段：下午3時至下午5時

第四節時段：下午5時至晚上7時（周日至周四、周六）；下午5時至晚上9時（周五）

費用：網上預購優惠價——普通票 $60、學生及長者 $45 [網上預購]

正價門票——普通票 $75、學生及長者 $55

地點：賽馬會藝方及17座F倉展室

網站：大館當代美術館

facebook：大館 Tai Kwun

Instagram：taikwuncontemporary、takashipom

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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