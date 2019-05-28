好去處：關錦鵬影展@灣仔 重溫經典電影《胭脂扣》‧《人在紐約》‧《地下情》
文章日期：2019年05月28日
導演關錦鵬執導多部電影，灣仔香港藝術中心古天樂電影院在6月1日至2日舉行「關錦鵬影展」，播放關錦鵬執導的6部經典電影，包括《人在紐約》、導演處女作《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《紅玫瑰白玫瑰》及《阮玲玉》（導演版），影迷可重溫周潤發、張國榮、梁朝偉、梅艷芳、繆騫人、鍾楚紅、張曼玉、張艾嘉、金燕玲等演技及迷人風采。
關錦鵬將出席6月1日《地下情》及6月2日《阮玲玉》（導演版）的映後談，觀眾可與關錦鵬近距離交流。
關錦鵬影展
日期及時間：
6月1日
下午2時30分 《人在紐約》
下午4時30分 《女人心》
晚上7時30分 《地下情》（關錦鵬出席映後談，影評人家明主持）
6月2日
下午2時 《胭脂扣》
下午4時 《紅玫瑰白玫瑰》
晚上7時30分 《阮玲玉》（導演版）（關錦鵬出席映後談，影評人家明主持）
地址：香港藝術中心古天樂電影院
網址及售票詳情：hkac.org.hk
文：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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