好去處：關錦鵬影展@灣仔　重溫經典電影《胭脂扣》‧《人在紐約》‧《地下情》

【關錦鵬影展@灣仔】《人在紐約》劇照（圖片由相關機構提供）

【關錦鵬影展@灣仔】《人在紐約》海報（圖片由相關機構提供）

香港藝術中心古天樂電影院在6月1日至2日舉行「關錦鵬影展」，播放導演關錦鵬執導的6部經典電影。（圖片由相關機構提供／明報製圖）

導演關錦鵬執導多部電影，灣仔香港藝術中心古天樂電影院在6月1日至2日舉行「關錦鵬影展」，播放關錦鵬執導的6部經典電影，包括《人在紐約》、導演處女作《女人心》、《地下情》、《胭脂扣》、《紅玫瑰白玫瑰》及《阮玲玉》（導演版），影迷可重溫周潤發、張國榮、梁朝偉、梅艷芳、繆騫人、鍾楚紅、張曼玉、張艾嘉、金燕玲等演技及迷人風采。

關錦鵬將出席6月1日《地下情》及6月2日《阮玲玉》（導演版）的映後談，觀眾可與關錦鵬近距離交流。

關錦鵬影展

日期及時間：

6月1日

下午2時30分 《人在紐約》

下午4時30分 《女人心》

晚上7時30分 《地下情》（關錦鵬出席映後談，影評人家明主持）

6月2日

下午2時 《胭脂扣》

下午4時 《紅玫瑰白玫瑰》

晚上7時30分 《阮玲玉》（導演版）（關錦鵬出席映後談，影評人家明主持）

地址：香港藝術中心古天樂電影院

網址及售票詳情：hkac.org.hk

文：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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