英女王有兩個簽名？Elizabeth R有咩意思？英國王室成員簽名逐個睇
文章日期：2019年05月29日
英女王、凱特、梅根等英國王室成員經常出席公開活動，原來王室成員不能為民眾簽名，不過在履行公務時，如簽署公文，或出席開幕、弔唁等活動，就有機會看到英女王或其他成員的簽名。英女王有兩個簽名？王儲查理斯、凱特及梅根的簽名樣式又是怎樣呢？一文睇晒英國王室主要成員的簽名。
英女王 公私簽名大不同
當英女王伊利沙伯二世正在「工作」，如在官方文件上或是外訪時在訪客名冊上簽署時，會署名「Elizabeth R」，R代表「Regina」，拉丁文中「女王」的意思；不過，原來英女王還有另一個簽名，英女王幼年時寫給祖母的信，下款就以「Lilibet」作署名。
王儲查理斯‧卡米拉‧戴安娜
王儲查理斯出訪亦會在訪客名冊上簽署，今年3月19日，查理斯及夫人卡米拉到訪巴巴多斯與當地官員見面時，便在名冊上簽署了「Charles」及「Camilla」。
已故威爾斯王妃戴安娜於1989年與王儲查理斯簽署聖誕卡時，則以「Diana」作署名。
威廉王子與凱特
2015年11月，威廉王子及凱特為巴黎恐襲的死傷者寫下慰問字句，署名「William」及「Catherine」。
哈里王子與梅根
2019年3月19日，哈里王子與梅根在新西蘭駐倫敦大使館簽署弔唁冊，悼念基督城清真寺槍擊案中的遇難者，哈利和梅根分別署名「Harry」及「Meghan」。
（綜合）
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