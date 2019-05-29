英女王有兩個簽名？Elizabeth R有咩意思？英國王室成員簽名逐個睇

【英王室簽名逐個睇】2019年3月19日，哈里王子與梅根在新西蘭駐倫敦大使館簽署弔唁冊，悼念清真寺槍擊案中的遇難者，署名為「Harry」及「Meghan」。（Kensington Palace Twitter圖片）

【英王室簽名逐個睇】2015年11月，威廉王子及凱特為巴黎恐襲的死傷者寫下慰問字句，署名「William」及「Catherine」。（Kensington Palace Instagram圖片）

【英王室簽名逐個睇】2015年11月，威廉王子（中）及凱特（左）為巴黎恐襲的死傷者寫下慰問字句。（The Royal Family Facebook圖片）

【英王室簽名逐個睇】已故威爾斯王妃戴安娜於1993年與威廉王子探訪 The Passage Charity，二人在訪客名冊上簽署「Diana」及「William」。（The Royal Family facebook圖片）

【英王室簽名逐個睇】2019年3月，王儲查理斯及夫人卡米拉到訪巴巴多斯與當地官員見面時，在訪客名冊上簽署「Charles」及「Camilla」。（Clarence House Twitter圖片）

【英王室簽名逐個睇】2011年5月，英女王與菲臘親王訪問愛爾蘭都柏林時，在訪客簿上分別簽名「Elizabeth R」及「Philip」。（The Royal Family facebook截圖）

【英王室簽名逐個睇】1939年，英國王室的聖誕卡上，印有英國國王一家四口的照片及簽名，英女王（左）當時以「Lilibet」簽名。（Royal Collection Trust Instagram截圖）

2014年3月12日，英女王在自己的肖像上簽名。（The Royal Family Facebook圖片）

英女王經常要在文件或紀念冊上簽名。（The Royal Family Facebook圖片）

英女王、凱特、梅根等英國王室成員經常出席公開活動，原來王室成員不能為民眾簽名，不過在履行公務時，如簽署公文，或出席開幕、弔唁等活動，就有機會看到英女王或其他成員的簽名。英女王有兩個簽名？王儲查理斯、凱特及梅根的簽名樣式又是怎樣呢？一文睇晒英國王室主要成員的簽名。

英女王 公私簽名大不同

當英女王伊利沙伯二世正在「工作」，如在官方文件上或是外訪時在訪客名冊上簽署時，會署名「Elizabeth R」，R代表「Regina」，拉丁文中「女王」的意思；不過，原來英女王還有另一個簽名，英女王幼年時寫給祖母的信，下款就以「Lilibet」作署名。

王儲查理斯‧卡米拉‧戴安娜

王儲查理斯出訪亦會在訪客名冊上簽署，今年3月19日，查理斯及夫人卡米拉到訪巴巴多斯與當地官員見面時，便在名冊上簽署了「Charles」及「Camilla」。

已故威爾斯王妃戴安娜於1989年與王儲查理斯簽署聖誕卡時，則以「Diana」作署名。

威廉王子與凱特

2015年11月，威廉王子及凱特為巴黎恐襲的死傷者寫下慰問字句，署名「William」及「Catherine」。

哈里王子與梅根

2019年3月19日，哈里王子與梅根在新西蘭駐倫敦大使館簽署弔唁冊，悼念基督城清真寺槍擊案中的遇難者，哈利和梅根分別署名「Harry」及「Meghan」。

（綜合）

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