台灣旅遊：金庸武俠展@台北華山 首展金庸刪修稿揭《九陽真經》來歷
文章日期：2019年05月29日
首個以金庸武俠世界為主題的展覽「金庸武俠—華山論劍」，將於6月26日在台北華山1914文創園區舉行。展覽結合解謎元素，入場的朋友除了要尋找失傳的武林秘笈，亦可透過互動科技學習「蛤蟆功」、「降龍十八掌」等奇招異式！
展覽焦點包括展出從未出版、揭露《九陽真經》「身世」的刪修稿件，以及首刊連載報紙、絕版書真本、金庸書信、墨寶、電視劇道具「倚天劍」及「屠龍刀」等近百件藏品。展覽還原了《射鵰英雄傳》桃花島及《神鵰俠侶》古墓的經典場景，亦開設「天下第一毒茶館」提供小點及茶飲，讓大家猶如穿越時空，進入金庸筆下的武俠世界。
金庸武俠—華山論劍@台北
日期：6月26日至9月15日
時間：早上10時至下午6時（下午5時半停止售票及入場）
地點：台北華山1914文創園區中七館 [票價及詳情]
網址：uevent.udnfunlife.com/2019JINYONG
facebook：facebook.com/2019JINYONG
文：劉卓嵐（圖片由主辦單位聯合數位文創提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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