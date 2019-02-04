OL閨蜜下午茶之選：亮麗玫瑰下午茶@朗廷酒店　送BY TERRY化妝袋·潤唇唇彩旅行裝

香港朗廷酒店與彩妝品牌BY TERRY在6月1日至7月31日推出亮麗玫瑰下午茶。（圖片由相關機構提供）

香港朗廷酒店與彩妝品牌BY TERRY在6月1日至7月31日推出亮麗玫瑰下午茶，以BY TERRY夏日彩妝Glow-in-Rose系列作靈感，用象徵女性氣質的粉紅玫瑰為主題創作鹹甜點。

甜點The Hidden Pearl以法式馬卡龍配藍莓牛油忌廉，貝殼造型夢幻獨特，加入銀色白朱古力珍珠，叫人愛不釋手；Apricot Glow及 Rose Elixir啟發自美白亮肌蜜粉中的兩款熱賣顏色，前者為希臘乳酪及雲呢拿慕斯海綿蛋糕配杏桃蜜餞，味道輕怡清新，後者是加入開心果的玫瑰形焗士多啤梨糖漬慕斯撻，甜美可口。白桃慕斯椰子蛋白甜餅Shadow of Pink的鏡光釉面飾以玫瑰乾花瓣，粉紅俏麗的賣相令人食指大動，而Floral Kiss紅桑莓玫瑰荔枝白朱古力，以矚目的漸變色櫻唇造型亮相，與BY TERRY限量版化妝袋上的紅唇相映成趣。下午茶鹹點則包括可持續巴力煙熏三文魚配蒔蘿酸豆法式酸忌廉、白鱘魚子醬香蔥雞蛋三文治、半熟鵝肝醬開心果千層酥餅及黑毛豬芝士鬆餅。

凡惠顧亮麗玫瑰雙人下午茶的客人即可獲禮券乙張，憑禮券前往BY TERRY指定三個專櫃即可換領限量版化妝袋乙個，以及Baume de Rose潤唇唇彩旅行裝乙支，送完即止。

亮麗玫瑰下午茶

供應期：6月1日至7月31日

供應時間：

周一至周五 下午3時至5時30分

周末及公眾假期 下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：一位$368、兩位$628；升級加配Perrier Jouët, NV, Brut 香檳一杯 一位$548元、兩位$918（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號 香港朗廷酒店廷廊

查詢電話︰2132 7898

BY TERRY禮券換領專櫃：尖沙嘴海運大廈Facesss、銅鑼灣時代廣場Facesss、中環國際金融中心連卡佛BY TERRY Palette Factory

網址：langhamhotels.com/hongkong

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

‧捕夢仙園下午茶@中環·石板街酒店 x Annoushka

‧瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店

‧夢幻粉嫩下午茶@帝苑J's酒吧

‧英式衣櫥下午茶@馬哥孛羅香港酒店

‧Movenpick雪糕火鍋下午茶自助餐@普慶餐廳

‧亞洲風味下午茶@數碼港艾美酒店

‧花漾彩繪下午茶@帝京Lion Rock

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm