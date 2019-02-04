好去處：古蹟周遊樂！24幢歷史建築免費開放 薄扶林水塘前看守員房舍·聖士提反書院·三育書院限定開放
文章日期：2019年05月30日
香港有不少建築物具歷史價值，「2019古蹟周遊樂」於6月1日至7月31日舉行，介紹24幢法定古蹟及歷史建築，並於特定時間開放予公眾參觀。活動期間，部分平日不對外開放的古蹟亦可透過導賞團入內參觀，名額有限，如有興趣記得要盡早報名。
‧郊野公園薄扶林管理站（薄扶林水塘前看守員房舍）
薄扶林水塘於1863年落成，於1866至1871年期間多次擴建，其看守員房舍於90年代改為郊野公園薄扶林管理站，2009年政府將薄扶林水塘列為法定古蹟。[網址]
導賞團
日期：6月15日、29日、7月13日及27日
時間：上午10時
報名方法：電郵預約至heritagefiesta@devb.gov.hk預約（先到先得，額滿即止）
‧聖士提反書院
聖士提反書院於1903年創立，1930年遷往赤柱現址。書院現有11幢歷史建築，當中書院大樓為法定古蹟，其餘建築如馬田宿舍、一至五號平房等已評級為歷史建築。[網址]
導賞團
日期：6月22日、23日、29日及30日
時間：上午11時、下午2時及3時
報名方法：電郵至ssc.heritage2019@gmail.com預約（先到先得，額滿即止）
‧香港三育書院
於1939年興建，書院內首8幢建築由朱如達長老設計，現時校內仍保留其中5座，包括行政樓、中學部、男生宿舍、五家教員宿舍和教員宿舍。[網址]
導賞團
日期及時間：
6月9日 上午10時30分
6月14日、21日及28日 上午10時30分及下午2時30分
報名方法：電郵至info@hkac.edu或以WhatsApp 5499 1663預約（先到先得，額滿即止）
2019古蹟周遊樂
日期：6月1日至7月31日
詳情：www.heritage.gov.hk（內附各建築物開放及導賞團詳情）
其他參與「2019古蹟周遊樂」歷史建築
‧「1881」（前水警總部）
‧香港浸會大學視覺藝術院（前皇家空軍軍官俱樂部）
‧茶具文物館（舊三軍司令官邸）
‧香港視覺藝術中心（舊域多利軍營卡素樓）
‧元洲仔自然環境保護研究中心（前政務司官邸）
‧龍虎山環境教育中心（前身為西環濾水廠平房、職員宿舍及工人宿舍）
‧PMQ元創方（前荷李活道已婚警察宿舍）
‧香港大學（包括：儀禮堂、梅堂、逸夫苑、香港大學訪客中心）
文：劉卓嵐
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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