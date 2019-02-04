好去處：古蹟周遊樂！24幢歷史建築免費開放　薄扶林水塘前看守員房舍·聖士提反書院·三育書院限定開放

【2019古蹟周遊樂】香港三育書院的男生宿舍、五家教員宿舍及教員宿舍均為二級歷史建築。（Hong Kong Adventist College - 香港三育書院 facebook圖片）

【2019古蹟周遊樂】香港三育書院於1939年興建，書院內首8幢建築由朱如達長老設計。（Hong Kong Adventist College - 香港三育書院 facebook圖片）

【2019古蹟周遊樂】薄扶林水塘於1863年落成，於1866至1871年期間多次擴建，其看守員房舍於90年代改為郊野公園薄扶林管理站（圖），2009年政府將薄扶林水塘列為法定古蹟。（古物古蹟辦事處網站圖片）

「2019古蹟周遊樂」於6月1日至7月31日舉行，介紹24幢法定古蹟及歷史建築，並於特定時間開放予公眾參觀。（St. Stephen's College facebook圖片／古物古蹟辦事處網站圖片）

香港有不少建築物具歷史價值，「2019古蹟周遊樂」於6月1日至7月31日舉行，介紹24幢法定古蹟及歷史建築，並於特定時間開放予公眾參觀。活動期間，部分平日不對外開放的古蹟亦可透過導賞團入內參觀，名額有限，如有興趣記得要盡早報名。

‧郊野公園薄扶林管理站（薄扶林水塘前看守員房舍）

薄扶林水塘於1863年落成，於1866至1871年期間多次擴建，其看守員房舍於90年代改為郊野公園薄扶林管理站，2009年政府將薄扶林水塘列為法定古蹟。[網址]

導賞團

日期：6月15日、29日、7月13日及27日

時間：上午10時

報名方法：電郵預約至heritagefiesta@devb.gov.hk預約（先到先得，額滿即止）

‧聖士提反書院

聖士提反書院於1903年創立，1930年遷往赤柱現址。書院現有11幢歷史建築，當中書院大樓為法定古蹟，其餘建築如馬田宿舍、一至五號平房等已評級為歷史建築。[網址]

導賞團

日期：6月22日、23日、29日及30日

時間：上午11時、下午2時及3時

報名方法：電郵至ssc.heritage2019@gmail.com預約（先到先得，額滿即止）

‧香港三育書院

於1939年興建，書院內首8幢建築由朱如達長老設計，現時校內仍保留其中5座，包括行政樓、中學部、男生宿舍、五家教員宿舍和教員宿舍。[網址]

導賞團

日期及時間：

6月9日 上午10時30分

6月14日、21日及28日 上午10時30分及下午2時30分

報名方法：電郵至info@hkac.edu或以WhatsApp 5499 1663預約（先到先得，額滿即止）

2019古蹟周遊樂

日期：6月1日至7月31日

詳情：www.heritage.gov.hk（內附各建築物開放及導賞團詳情）

其他參與「2019古蹟周遊樂」歷史建築

‧「1881」（前水警總部）

‧香港浸會大學視覺藝術院（前皇家空軍軍官俱樂部）

‧茶具文物館（舊三軍司令官邸）

‧香港視覺藝術中心（舊域多利軍營卡素樓）

‧元洲仔自然環境保護研究中心（前政務司官邸）

‧龍虎山環境教育中心（前身為西環濾水廠平房、職員宿舍及工人宿舍）

‧PMQ元創方（前荷李活道已婚警察宿舍）

‧香港大學（包括：儀禮堂、梅堂、逸夫苑、香港大學訪客中心）

‧林邊生物多樣性自然教育中心

‧崇德家福軒

文：劉卓嵐

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧2小時遊勻尖沙嘴5大古蹟 訊號山花園賞維港影靚相

‧【一小時輕鬆行】漫遊孫中山成長之路 史蹟徑紀念牌變身藝術品

‧香港博物館節2019 學泡茶觀星·天象廳幕後遊·深度呼吸靜觀藝術

‧吉卜力動畫世界@九龍灣

‧香港新舊貌！蘇富比「香港影像·兩代觸覺」展售會

‧村上隆展覽@大館

‧「每天一花」畫展@K11 逾80植物水彩畫免費睇

‧法國五月美食市集@新都會廣場

‧梵高多感官體驗展覽@九龍灣富通中心

‧Audrey Hepburn相展@F11攝影博物館

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