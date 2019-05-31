端午糉食得健康！營養師教路：慎選包糉食材·食糉4貼士·蘸糉健康4招
文章日期：2019年05月31日
端午節將至，不少人會食糉應節。自行包糉用什麼食材較健康？食糉想健康點有何貼士？食糉蘸醬料怎樣才更健康？營養師話你知。
包糉·食糉健康貼士
‧包糉健康食材
包糉時可以選擇較低脂、低膽固醇的食材，例如以高纖維量的黑糯米代替白糯米[詳情]，鹹蛋黃可用口感、顏色相似的南瓜栗子代替[詳情]，以豬𦟌或近豬尾的肉取代肥膩高脂的肥豬肉[詳情]，以及加入冬菇、花生等豐富蛋白質的食材[詳情]。
‧健康食糉4貼士
營養師提醒，食糉宜留意進食分量，如選擇較細小的「一口糉」；糉子不能完全取代正餐；若午餐食糉，晚餐應選高纖食物；食糉時應配合蔬果補充纖維素，以取得均衡營養。[詳情]
‧健康蘸糉4招
食糉時蘸醬都可以健康點，例如以代糖漿或減鈉豉油代替；用小碟盛載醬料控制分量；以新鮮辣椒粒自製辣椒油；或食糉時灑些芝麻，增添營養價值。[詳情]
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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