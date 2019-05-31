好去處：Philip Colbert龍蝦樂園@白石畫廊 巨型龍蝦充氣裝置座落利東街
文章日期：2019年05月31日
白石畫廊即日至6月28日舉行藝術家Philip Colbert的「龍蝦樂園」展覽，展出的畫作及雕塑來自他的新系列「龍蝦樂園狩獵畫作」，呈現他最新建立的超現實抽象美學概念。Philip Colbert曾說「當我成為龍蝦時，我便成為藝術家」，他將卡通龍蝦角色與超普普藝術繪畫結合，並在作品中融匯古典大師的繪畫及加入當代大眾文化的當代藝術理論，透過他作為卡通龍蝦的另一個自我來敘述。
另外，Philip Colbert的巨型龍蝦充氣藝術裝置，即日至6月16日座落灣仔利東街 [詳情]。
「龍蝦樂園」展覽@白石畫廊
日期：即日至6月28日（逢周一、公眾假期休館）
時間：上午11時至晚上7時
地點：中環皇后大道中80號 H Queen's 8樓 白石畫廊香港
電話：2523 8001
免費入場
整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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