好去處：「由經典到TECHSTYLE」展覽@南豐紗廠 重溫香港60年「時代潮物」

荃灣南豐紗廠由即日起至10月31日舉辦「由經典到TECHSTYLE」展覽，展出香港60年代至今不同時代的潮物。「Techstyle」是指糅合了時尚與科學的「穿戴物」（Wearables），而「穿戴物」早於上世紀六十年代流行，展品包括具備閃光燈的消費者級相機、袋裝計算機，八十年代最經典的「大哥大」電話，Walkman隨身聽、Game Boy遊戲機等不同年代的經典時代潮物。「穿戴物」對於使用者而言，除了能定義人的處事及生活方式，亦是一種能賦予及象徵身分的物品，這個展覽正好為愛好舊物的人而設。

「由經典到TECHSTYLE」展覽@南豐紗廠

日期：即日至10月31日

時間：

周一至周五 中午12時至晚上8時

周六、周日及公眾假期 上午10時至晚上8時

地點：荃灣白田壩街45號 南豐紗廠M樓

網站：www.themills.com.hk

facebook：The Mills 南豐紗廠、政府新聞網

整理：宋家旋

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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