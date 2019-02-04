好去處：「由經典到TECHSTYLE」展覽@南豐紗廠 重溫香港60年「時代潮物」
文章日期：2019年06月01日
荃灣南豐紗廠由即日起至10月31日舉辦「由經典到TECHSTYLE」展覽，展出香港60年代至今不同時代的潮物。「Techstyle」是指糅合了時尚與科學的「穿戴物」（Wearables），而「穿戴物」早於上世紀六十年代流行，展品包括具備閃光燈的消費者級相機、袋裝計算機，八十年代最經典的「大哥大」電話，Walkman隨身聽、Game Boy遊戲機等不同年代的經典時代潮物。「穿戴物」對於使用者而言，除了能定義人的處事及生活方式，亦是一種能賦予及象徵身分的物品，這個展覽正好為愛好舊物的人而設。
「由經典到TECHSTYLE」展覽@南豐紗廠
日期：即日至10月31日
時間：
周一至周五 中午12時至晚上8時
周六、周日及公眾假期 上午10時至晚上8時
地點：荃灣白田壩街45號 南豐紗廠M樓
facebook：The Mills 南豐紗廠、政府新聞網
整理：宋家旋
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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