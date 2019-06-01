6月「龍舟節」好去處！港九新界端午節龍舟賽一覽

【2019年端午節龍舟比賽】龍舟賽將會在大埔、屯門、沙田、赤柱、西貢、香港仔、長洲和大澳等地區舉行。（資料圖片）

踏入6月，最令人期待的節日是端午「龍舟節」！除了食糉，端午節正日（6月7日）港九新界各區都有龍舟競渡賽事。端午節過後，6月一連幾個周日亦有龍舟競賽，最矚目的是6月14至16日於中環海濱舉辦的「香港國際龍舟邀請賽」及「國際龍舟嘉年華」，大家可觀賞來自世界各地的龍舟隊伍，還有嘉年華又食又玩，包括：人造沙灘水戰區、手作市集及街頭美食，充滿節日熱鬧氣氛。

‧2019年香港龍舟賽事（端午節正日）

端午節當日的龍舟比賽將分別於沙田、大埔、屯門、赤柱、西貢、香港仔、長洲和大澳等地區舉行，屆時大家可去各區觀賞龍舟盛事。

沙田

時間：上午8時至下午1時

地點：沙田城門河畔

大埔

時間：上午8時30分至下午1時

地點：大埔海濱公園堤畔

屯門

時間：上午9時至下午1時

地點：屯門第44區青山灣避風塘

赤柱

時間：上午8時至下午6時

地點︰赤柱正灘

西貢

時間：上午8時至下午1時30分

地點︰西貢市中心海傍

香港仔

時間：上午8時半至下午4時

地點︰香港仔海濱公園海傍

長洲

時間：上午9時半至下午5時

地點︰長洲北帝廟外避風塘

大澳

時間：上午9時至下午2時

地點︰大澳海濱長廊

‧愉景灣 「愉景競渡賀端陽2019」

日期及時間：6月9日（周日） 上午8時至下午6時

地點：大嶼山愉景灣大白灣沙灘

‧中環 「香港國際龍舟邀請賽」

日期：6月14至16日（周五至周日）

時間：

6月14日 中午12時30分至下午6時

6月15及16日 上午8時30分至下午5時

地點：中環海濱 [詳情]

‧香港龍舟嘉年華

日期：6月14至16日

時間：

6月14日 下午1時至晚上9時

6月15至16日 上午10時至晚上9時

地點：中環海濱活動空間 [詳情：香港旅遊發展局網站]

‧赤柱 「香港龍舟短途賽」

日期及時間：6月23日（周日）上午8時至下午5時

地點：赤柱正灘

詳情：www.dragonboat.org.hk

‧大澳 「大澳龍舟精英賽」

日期及時間：6月30日（周日）上午8時30分至下午4時

地點：大澳漁船碇泊區

資料來源：香港旅遊發展局網站

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