好去處：電影配樂音效展@電影資料館 座談會示範配樂‧體驗音效工作坊

【「聽而不覺——電影配樂與音效」展覽@電影資料館】展場設有模擬擬音房，公眾可體驗製作電影音效的過程。（民政事務局Home Affairs Bureau HK facebook圖片）

「聽而不覺——電影配樂與音效」展覽由即日至8月25日在香港電影資料館舉行。（民政事務局Home Affairs Bureau HK facebook圖片／www.info.gov.hk網站圖片／明報製圖）

電影配樂與音效可為電影帶來畫龍點睛的作用，「聽而不覺——電影配樂與音效」展覽於即日至8月25日在香港電影資料館舉行，展場設有模擬擬音房，公眾可利用道具擬製配合畫面的音效，體驗製作電影音效的過程；亦可透過互動遊戲和訪問片段了解電影音樂與電影的關係，認識電影擬音師的工作。展覽更會展出一部於七十年代為電影錄製聲音的錄音機及作曲家楊秉忠為電影《碧血黃花》創作主題曲的音樂手稿。

電影資料館將分別於7月6日及7月7日舉行座談會及「電影音效親體驗」工作坊。座談會由電影音樂研究者羅展鳳和電影作曲家陳玉彬主講，現場有香港知專設計學院的學生示範配樂。體驗工作坊則有十節，每節約三十分鐘，免費參加。[詳情]

「聽而不覺——電影配樂與音效」展覽

展期：即日至12月31日

時間：周一、三至日 上午10時至晚上8時[詳情]

地址：西灣河鯉景道50號 香港電影資料館展覽廳

免費入場

網址：www.info.gov.hk

facebook：民政事務局 Home Affairs Bureau HK

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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