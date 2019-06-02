食物安全日2019：食物安全7提醒　清洗·存放·烹煮貼士逐個睇

【食物安全日2019】冰鮮家禽是常見的食材，惟處理不當可能會危害健康。（資料圖片）

大家可在「食物安全日2019」留意7個清洗、存放及烹煮食材的貼士。（黃廷希攝／明報製圖）

食物安全中心今日（2日）為「食物安全日2019」舉辦活動，提醒公眾注意食物安全。下列7個清洗、存放及烹煮食物的貼士，讓大家食得安全又健康。

食物安全7注意

1. 保質期標籤

食物包裝上的保質期標籤主要分為「此日期前最佳」（Best Before）及「此日期或之前食用」（Use By），兩者對界定食物是否過期的標準略有不同。[詳情]

2. 蔬菜處理

食物安全中心指出，人類主要通過進食蔬菜攝入硝酸鹽，硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但在人體內可轉化成亞硝酸鹽，有機會導致正鐵血紅蛋白血症，因此處理蔬菜時，宜留意冷藏、清洗、烹煮、貯存的技巧。[詳情]

3. 分辨豬肉熟透貼士

進食未徹底煮熟的豬肉有機會感染食源性疾病，大家應留意豬肉色澤、煮沸時間及中心溫度以辨別豬肉是否熟透。[詳情]

4. 處理冰鮮家禽

冰鮮家禽是常見食材，惟處理不當可能會危害健康，因此應留意接觸或處理冰鮮家禽的要點。[詳情]

5. 食魚生須知

常有進食魚生染上寄生蟲個案，要避免「病從口入」，便謹記食魚生3個注意事項。[詳情]

6. 雞蛋清洗·存放·烹煮貼士

雞蛋要清洗嗎？應否存放在雪櫃？食生雞蛋或半熟蛋容易染菌？大家食蛋美食之餘，都要留意清洗、存放、烹煮雞蛋的方法。[詳情]

7. 夏日保存食物

夏天天氣炎熱，食物容易變壞，妥善處理食物有助避免食物滋生細菌和病毒。[詳情]

整理：劉卓嵐

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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