好去處：香港新舊貌！蘇富比「香港影像·兩代觸覺」展售會　邱良·李家昇鏡頭下的香港

香港蘇富比藝術空間在6月6日至25日舉行「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」展售會，展出已故攝影師邱良及攝影師李家昇以香港為題的紀實攝影。（圖片由相關機構提供）

香港今昔！香港蘇富比藝術空間在6月6日至25日舉行「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」展售會，作品是以香港為題的紀實攝影，展出約50幅已故攝影師邱良親手沖印及簽名、原攝於60年代的罕有黑白攝影作品，以及約30幅攝影師李家昇近年以香港城市為題材的黑白與彩色攝影作品。

邱良和李家昇攝影風格迥異，李家昇說：「邱良的作品代表着一個時代，記錄香港華洋共融的市井風情，我則希望記錄香港自回歸後的都市風景。我倆的作品雖然在選材、風格以至時代背景均迥異不同，卻同樣流露對這片土地的感情。」

蘇富比「香港影像·兩代觸覺——邱良·李家昇」

日期：6月6日至25日

時間：

周一至周五 早上10時至下午6時

周六 早上11時至下午5時

周日及公眾假期休息

地址：金鐘道88號太古廣場1座5樓 香港Sl2蘇富比藝術空間

免費入場

查詢電話：2822 5566

網址：www.sothebys.com

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整理：宋家旋（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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