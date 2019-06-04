韓國旅遊：清水里螢火蟲慶典@濟州島　任選賞螢3路線

韓國濟州島可賞螢火蟲！濟州島上野光中心即日起至7月14日舉辦螢火蟲慶典，帶領遊客走進葛紮瓦森林，觀看漫天飛舞的螢火蟲。螢火蟲體驗有3條長度不同的路線：森林路線（2.6公里／約70分鐘）、牧童路（3公里／約80分鐘）、未知的森林（1.5公里／約40分鐘），遊客可按喜好自行選擇。由於來往上野光中心的巴士於活動完結後已停駛，遊客須事先安排回程的交通，或預約當晚在附近的旅館留宿。

清水里螢火蟲慶典@濟州島

日期：即日至7月14日（雨天會取消活動）

時間：晚上8時至9時半

入場費：成人10000韓圜（約66港元）

售票時間：建議下午4時可排隊領取號碼牌，5時開始按號碼牌順序購票

地址：濟州島濟州市翰京面聯名路348 [地圖]

[路線詳情]

網址：www.cheongsuri.kr（韓）

資料來源：Korea Plaza (KTOHK)

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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