夏天扮靚攻略·防曬篇！化妝師提醒：勤搽防曬·曬後敷純補水面膜·溫水洗面
文章日期：2019年06月04日
夏天太陽猛烈，防曬及曬後護理功夫要做足！化妝師Janice Lam、Cac Leung及Kelly Lai分別接受明報網站訪問，分享個人防曬及曬後護理心得。
夏天防曬貼士
Janice Lam：我在夏天會勤搽防曬及出動遮陽傘、帽、太陽眼鏡，平日出外一般使用SPF 30的防曬產品，戶外活動則使用高於SPF 30數值及防水的防曬產品。塗搽防水防曬後，我會用卸妝油及潔面清潔，避免令毛孔閉塞。
Kelly Lai：防曬品質地各異，部分防曬用後會太顯白、過於厚重，令後續妝感過濃，因此我會善用二合一或多功能妝物，例如使用含防曬功能的妝前打底，減輕皮膚負擔。
曬後護理秘訣
Janice Lam：皮膚曬後易乾，因此最重要是補充水分，我潔面後會敷純補水面膜，尤其要留意是不含美白成分的面膜。
Cac Leung：曬後會以花水沾濕化妝棉，敷在曬到的部位約10分鐘，紓緩泛紅肌膚，敷後毋須過水，而且曬後會用溫水或微涼水洗臉，避免用熱水洗臉加重皮膚負擔。
文：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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