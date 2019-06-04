夏天扮靚攻略·防曬篇！化妝師提醒：勤搽防曬·曬後敷純補水面膜·溫水洗面

Joman Wedding資深化妝師Kelly Lai會善用含防曬功能的妝前打底，減輕多重妝物為皮膚帶來的負擔。（黑白圖片由受訪者提供）

化妝師Cac Leung表示，自己曬後會以花水沾濕化妝棉，紓緩泛紅肌膚。（圖片由受訪者提供）

化妝師Janice Lam認為皮膚曬後易乾，因此會在潔面後敷純補水面膜。（圖片由受訪者提供）

踏入夏日，太陽漸猛，防曬及曬後護理都很重要。（圖片由Joman Wedding提供／明報製圖）

夏天太陽猛烈，防曬及曬後護理功夫要做足！化妝師Janice Lam、Cac Leung及Kelly Lai分別接受明報網站訪問，分享個人防曬及曬後護理心得。

夏天防曬貼士

Janice Lam：我在夏天會勤搽防曬及出動遮陽傘、帽、太陽眼鏡，平日出外一般使用SPF 30的防曬產品，戶外活動則使用高於SPF 30數值及防水的防曬產品。塗搽防水防曬後，我會用卸妝油及潔面清潔，避免令毛孔閉塞。

Kelly Lai：防曬品質地各異，部分防曬用後會太顯白、過於厚重，令後續妝感過濃，因此我會善用二合一或多功能妝物，例如使用含防曬功能的妝前打底，減輕皮膚負擔。

曬後護理秘訣

Janice Lam：皮膚曬後易乾，因此最重要是補充水分，我潔面後會敷純補水面膜，尤其要留意是不含美白成分的面膜。

Cac Leung：曬後會以花水沾濕化妝棉，敷在曬到的部位約10分鐘，紓緩泛紅肌膚，敷後毋須過水，而且曬後會用溫水或微涼水洗臉，避免用熱水洗臉加重皮膚負擔。

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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