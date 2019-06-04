梅拉尼婭白裙Look訪英！英女王·卡米拉·凱特白色Dress Code赴國宴
文章日期：2019年06月04日
美國總統特朗普與夫人梅拉尼婭於6月3日抵達英國訪問，英國王室當晚在白金漢宮設國宴歡迎。特朗普與梅拉尼婭跟英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯及夫人卡米拉、英國劍橋公爵伉儷威廉王子與凱特等王室成員會面，英女王、卡米拉、凱特及梅拉尼婭均以白色禮服示人，隆重大方，各具美態。
梅拉尼婭身穿無袖白色長裙配白色手套赴會，展現了她的高䠷身材，古典優雅。英女王和卡米拉穿長袖白色長裙配頭冠，端莊典雅；凱特則穿着白色皺褶長裙禮服，頭戴Lover's Knot頭冠，高貴優雅。據People報道，凱特去年10月出席國宴亦曾佩戴此頭冠，已故威爾斯王妃戴安娜亦曾佩載Lover's Knot頭冠。
美國總統特朗普昨日抵達英國，展開為期三天的國事訪問，特朗普的夫人梅拉尼婭、女兒伊萬卡及女婿庫什納亦有同行。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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