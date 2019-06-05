洗被曬被收納有法！家務助理導師教路：絲棉被‧蠶絲被‧羽絨被勿暴曬

【冬被清潔收納法】羽絨被可選擇乾洗或水洗，收納羽絨被要用全棉質被袋，並存放於乾爽地方。（資料圖片）

【冬被清潔收納法】羊毛被如自行清潔，可在太陽下曬晾約半至1小時，有助殺菌及去除濕氣。（資料圖片）

不同種類的冬被，清潔及收納方法都有不同。（何芍盈攝／明報製圖）

端午將至，是時候收起冬天用的被子。香港民主民生協進會職業訓練中心資深家務助理導師張鳳娟教路，不同種類的冬被，清潔及收納方法各有不同，以下是5種較常用被子（棉被、絲棉被、蠶絲被、羊毛被、羽絨被）的清潔及收納貼士：

冬被清潔·曬被·收納方法

·棉被

清潔：棉被收納前宜先曬太陽，曬被時拍打被子，有助保持蓬鬆狀態及保暖能力。

收納：收納時避免擠壓，否則會影響棉被的保暖能力。棉被中的棉花纖維吸濕力強，亦要注意防潮濕。

·絲棉被／蠶絲被

清潔：絲棉被或蠶絲被內有蠶絲，因此不可水洗及直接在陽光下曬晾，收納前只能放在通風處陰曬風乾（陽光較微弱的時候或約下午4時後），否則會令被子內的蠶絲脆裂變質。

收納：收納時不宜重壓，用全棉被袋套最理想。絲被不宜真空處理，因會令蠶絲變形或斷裂。

·羊毛被

清潔：羊毛被不能水洗，只適合乾洗。如自行清潔羊毛被，可在太陽下曬晾約半至1小時，有助殺菌及去除濕氣。

收納：以全棉被袋收納，被袋內必須放防蟲包驅蟲。

·羽絨被

清潔：羽絨被可乾洗或水洗。被子兩面都要在陽光下均勻曬晾，但不能暴曬，只能放在通風處陰曬風乾。若家居環境不許可，可交由洗衣店烘焗。

收納：收納羽絨被要用全棉質被袋，並存放於乾爽地方；勿用不透氣的塑膠或纖維布料被套，否則易令羽絨被發霉及產生異味。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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